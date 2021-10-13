最新研究 超聲波或可助對付癌症腦轉移

腦轉移是癌症的擴散路徑之一，由於大腦有血腦屏障保護，以致很多抗癌藥物也難以進入腦部對付癌細胞。加拿大一項針對HER2型乳癌患者的初步臨床實驗顯示，以磁力共振引導聚焦超聲波，可以打開大腦腫瘤的屏障，令抗癌藥物能夠發揮作用，而且不會對腦部造成創傷。

這項全球首例的研究，由加拿大多倫多Sunnybrook健康科學中心進行。研究人員邀請10名患有HER2乳癌並出現腦轉移的病人參與，當中4人的試驗結果已於《Science Translational Medicine》發表。結果顯示，利用聚焦超聲波(focused ultrasound)向腦內腫瘤進行標靶治療，有助縮細腫瘤7%至31%，平均達21%。

研究人員指出，今次是首次研究證實聚焦超聲可以促進標靶藥物進入大腦的效率，雖然仍屬於初步研發階段，但已可見到其巨大的潛力，為很多大腦疾病提供了新的治療方向，並預期此療法有望打破血腦屏障的阻礙，令藥物更有效進入大腦，對腦退化及柏金遜等神經系統疾病帶來的影響甚至遠高於腦癌。

轉移性乳癌屬於晚期癌症，除了大腦，癌細胞亦可擴散至骨骼、肝臟或其他器官。目前常用的治療包括手術、放療、化療及標靶治療等。