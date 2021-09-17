末期腎病 透析治療助續命

腎臟是一個不太懂得恢復的器官，所以一旦出現慢性腎衰竭，基本上復原機會很低，可是慢性腎衰竭通常病徵不明顯，令有些病人發現時已是末期。腎病科專科醫生譚雋熹指出，「當腎功能只剩原來的一成左右時，就需要接受替代療法，主要分為透析(洗腎)及移植(換腎)兩大類。」雖然替代療法不能改善腎功能，但有助提升病人的存活率，同時改善病人生活質素。

同樣是腎衰竭，急性腎衰竭(如急性腎炎或受其他急性疾病影響)若及早接受治療，是有機會康復的。而慢性腎衰竭，是腎細胞組織經年累月受到損毀的過程，譚雋熹分享，「在香港，約50%慢性腎衰竭病人都是由患有糖尿病引發的。」

家中自行洗肚

正因為慢性腎衰竭病徵不明顯，很多人都不知道自己有腎病，直至腎功能喪失70%以上才察覺，如果兩個腎都嚴重受損，洗腎和換腎這類替代療法成為唯一的治療方案。腎臟移植要排屍腎或獲得捐腎，不是每個病人都能獲得換腎機會，所以透析治療成為主流治療腎衰竭的方法。腹膜透析(俗稱洗肚)為政府醫院建議末期腎衰竭的主流方案，事實上病人可以在家中自行洗肚，相對來說較為方便，惟每隔約8小時就要做一次透析，對日常生活有一定影響。

或加重糖尿病

譚雋熹表示，「洗肚病人需要在腹部位置開人工造口，加上每天需要注入葡萄糖水到體內，患腹膜炎的風險亦會提升，而且對於本身有糖尿病的患者來說，持續注入葡萄糖水於身體內，腹膜或多或少都會吸收部分糖分，有可能加重糖尿病；此外，長時間接受腹膜透析亦會令腹膜老化影響功效，這些病人都需要注意。」

一星期洗血兩次

另一種是血液透析(俗稱洗血)，因需要配合透析儀器，所以通常要在醫院或洗腎中心進行，一般每星期兩次，每次4至5小時就可以，好處是除了洗血的時間外，其他日子可以自由活動，即使去三日兩夜的外遊都可以。「因為洗血的作用是過濾血液清除廢物，並且把血液中多餘的水分排除。血液在體外以透析機和人工腎臟清洗，所以對於有心臟病和血壓有問題的病人風險較高。」

與醫生商討選擇

譚雋熹提醒，「替代治療」的意思就是藉治療代替腎臟的功能，毒素積聚只有靠洗腎才可以改善，所以不論是哪一種透析治療，都不可能令腎功能變好，這是一個長期性的治療方案，慢性腎衰竭亦會引起如貧血和副甲狀腺亢進等併發症，這都需要配合藥物解決。哪一個是適合自己的方案，還是需要諮詢主診醫生。

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