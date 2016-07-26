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東京奧運丨日美女壘今晚爭金 老將上野由岐子走出傷患退役陰霾 隊醫直言奇蹟
18 小時前
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東京奧運女子壘球上野由岐子擊斷球棒投手軟骨磨蝕代償運動抗乳酸訓練肌肉耐力
東京奧運丨日美女壘今晚爭金 老將上野由岐子走出傷患退役陰霾 隊醫直言奇蹟
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38歲老將上野由岐子為日本女壘王牌投手，原來她曾經因傷患幾近退役，緣盡奧運。(互聯網圖片)

本屆東京奧運，東道主日本女子壘球隊，將於香港時間周二晚上7時迎戰美國爭奪金牌。日本女壘陣中有一位被稱為「上野之413球」的傳奇投手上野由岐子，曾於2004年雅典、2008年北京兩屆奧運都是陣中主力投手，其中2008年更以3比1力壓美國，終結三連霸為日本拿下金牌。而日前跟加拿大的四強賽更死鬥到加時，當中一幕上野由岐子在第2局一壘有人時，她投出時速112公里的豪速球，擊斷加拿大打者的金屬球棒，足見她的投球威力強大！

其實這位日本王牌投手已是年屆38歲的老將，2014年上野由岐子因為左膝軟骨幾近磨蝕，連日常活動都成問題，幾乎要到退役地步，而令她再次踏上投手丘的經過，箇中情節相當戲劇性！

醫生指沒救 肯定要退役
上野接受《Sport報知》訪問時表示，在2014年初春發現左膝疼痛，檢查顯示軟骨已嚴重受損。「當時醫生告訴我，我不能再這樣投球了。」同年的世錦賽，她以王牌身份進行了全面手術，並為連續奪冠做出了貢獻，但僅僅通過按摩和佩戴護具，患處卻一天天惡化。連簡單落樓梯都覺得痛苦，心想日常生活開始受到阻礙，便萌生退役打算。她憶說：「我別無選擇，只能退役。」

投球時要承受球威，膝蓋受壓最大，日積月素軟骨容易消耗，雖然年輕球員很快就能恢復患處，但對於當時32歲的上野來說，治愈能力僅為年輕球員的1/10。她指多年來，醫生都認為她這種的投球形式不能輕易改變，並表示愈是這樣猛烈投球，膝蓋愈有報廢風險。

健身教練給予兩招建議 助上野復活
後來上野經隊友介紹，拜訪了一位經營健身館的武田教練，他看過上野的傷勢，竟決心承諾能帶上野重回投席。武國給予兩項建議：

  1. 穩步康復：有一種叫做ぺたぺた(petapeta)訓練的代償運動，以鞋子大小為步幅，學習以正確的姿勢走路，接著用腳跟抬起1米長的木板。當時上野練得汗流浹背時，上野一邊心想：「自己在做甚麼？這樣做有意義嗎？」，一邊專心苦練，最終令木板立即升起。事實上，這兩個動作目的是要增強上野身體的平衡感，而在訓練的第4天，上野發現投球時的膝蓋疼痛的確減輕了。
  2. 「無軟骨」投球法：上野指武田曾斷言：「投球時軟骨消耗不能減至零，除非改變投球方法，否則一定趕不上東京奧運。」武田為上野研究她的高速球，叫上野嘗試用下肢的肌肉發力，而非膝關節來投球。這種用肌肉取代軟骨的投擲方法會給肌肉帶來壓力。起初上野只能投出10球。但通過抗乳酸訓練加強肌肉耐力，從而增加投數。大多數女運動員能在一分鐘內做40次深蹲，但上野卻能在兩分鐘內做出60至80次。如今她能穩定地為日本隊投球，隊醫直言是奇蹟！

說回今次擊斷金屬球棒的豪速球，據說壘球110公里的球速，體感類似棒球160公里；而上野由岐子的最快球速，可是120公里疾速呢。

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迎戰加拿大的四強賽，上野投出時速112公里的豪速球，將打者的金屬球棒擊斷。(比賽擷圖)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/東京奧運丨日美女壘今晚爭金-老將上野由岐子走出傷患退役陰霾-隊醫直言奇蹟-277596
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