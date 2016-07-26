東京奧運丨日美女壘今晚爭金 老將上野由岐子走出傷患退役陰霾 隊醫直言奇蹟

本屆東京奧運，東道主日本女子壘球隊，將於香港時間周二晚上7時迎戰美國爭奪金牌。日本女壘陣中有一位被稱為「上野之413球」的傳奇投手上野由岐子，曾於2004年雅典、2008年北京兩屆奧運都是陣中主力投手，其中2008年更以3比1力壓美國，終結三連霸為日本拿下金牌。而日前跟加拿大的四強賽更死鬥到加時，當中一幕上野由岐子在第2局一壘有人時，她投出時速112公里的豪速球，擊斷加拿大打者的金屬球棒，足見她的投球威力強大！

其實這位日本王牌投手已是年屆38歲的老將，2014年上野由岐子因為左膝軟骨幾近磨蝕，連日常活動都成問題，幾乎要到退役地步，而令她再次踏上投手丘的經過，箇中情節相當戲劇性！

醫生指沒救 肯定要退役

上野接受《Sport報知》訪問時表示，在2014年初春發現左膝疼痛，檢查顯示軟骨已嚴重受損。「當時醫生告訴我，我不能再這樣投球了。」同年的世錦賽，她以王牌身份進行了全面手術，並為連續奪冠做出了貢獻，但僅僅通過按摩和佩戴護具，患處卻一天天惡化。連簡單落樓梯都覺得痛苦，心想日常生活開始受到阻礙，便萌生退役打算。她憶說：「我別無選擇，只能退役。」

投球時要承受球威，膝蓋受壓最大，日積月素軟骨容易消耗，雖然年輕球員很快就能恢復患處，但對於當時32歲的上野來說，治愈能力僅為年輕球員的1/10。她指多年來，醫生都認為她這種的投球形式不能輕易改變，並表示愈是這樣猛烈投球，膝蓋愈有報廢風險。

健身教練給予兩招建議 助上野復活

後來上野經隊友介紹，拜訪了一位經營健身館的武田教練，他看過上野的傷勢，竟決心承諾能帶上野重回投席。武國給予兩項建議：

穩步康復：有一種叫做ぺたぺた(petapeta)訓練的代償運動，以鞋子大小為步幅，學習以正確的姿勢走路，接著用腳跟抬起1米長的木板。當時上野練得汗流浹背時，上野一邊心想：「自己在做甚麼？這樣做有意義嗎？」，一邊專心苦練，最終令木板立即升起。事實上，這兩個動作目的是要增強上野身體的平衡感，而在訓練的第4天，上野發現投球時的膝蓋疼痛的確減輕了。 「無軟骨」投球法：上野指武田曾斷言：「投球時軟骨消耗不能減至零，除非改變投球方法，否則一定趕不上東京奧運。」武田為上野研究她的高速球，叫上野嘗試用下肢的肌肉發力，而非膝關節來投球。這種用肌肉取代軟骨的投擲方法會給肌肉帶來壓力。起初上野只能投出10球。但通過抗乳酸訓練加強肌肉耐力，從而增加投數。大多數女運動員能在一分鐘內做40次深蹲，但上野卻能在兩分鐘內做出60至80次。如今她能穩定地為日本隊投球，隊醫直言是奇蹟！

說回今次擊斷金屬球棒的豪速球，據說壘球110公里的球速，體感類似棒球160公里；而上野由岐子的最快球速，可是120公里疾速呢。

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