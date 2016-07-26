Am730
Am730
Am730
Am730
Health
東京奧運丨滑板王者堀米雄斗 自爆一年骨折4次 痛住踩板 毋損熱情
17 小時前
#Hashtags
東京奧運滑板男子滑板街式賽堀米雄斗骨折骨折粉碎程度骨折位置軟組織複雜性骨折
東京奧運丨滑板王者堀米雄斗 自爆一年骨折4次 痛住踩板 毋損熱情
news-images
本屆東京奧運新增滑板項目，而在今早舉行的男子滑板街式賽中，22歲日本選手堀米雄斗為日本奪得一面金牌。(互聯網圖片)

本屆東京奧運新增滑板項目，而在今早舉行的男子滑板街式賽中，22歲日本選手堀米雄斗為日本奪得一面金牌，成為奧運史上首位滑板金牌選手。參賽前堀米雄斗曾接受日本電視台訪問，自爆曾經一段黑暗時期，就是一年之內手腳骨折4次，「是最倒楣的一年」，但無阻他訓練的熱誠。

12歲成職業選手
堀米雄斗從小跟隨同樣玩滑板的父親接觸這項運動，12歲時已投身職業選手之路，高校時代已在日本街頭滑板協會連續兩年蟬聯冠軍，後來更遠赴美國加入全球最大街頭滑板聯盟Street League Skateboarding，2019年曾在極限運動會勇奪冠軍。

一年骨折4次 克服恐怖感
比賽前堀米雄斗接受日本電視台訪問，他指滑板運動始終是容易受傷的項目，從他的Twitter貼出訓練影片可見，經常出現從樓梯上背着地重重摔下、背脊狠狠撞向樹幹的情況，直言是「經常跟恐怖戰鬥」。而他又自爆在2014年為了練習，那一年一共骨折了4次，包括右手尾指、中指、手腕與足踵，在反覆受傷中忍著劇痛和危險苦練。但他卻指「我太喜歡滑板了，所以能堅持訓練。雖然有時候會覺得非常辛苦，但是當我完成新招式動作，能在比赛上取勝時，便會非常開心。這就是我超喜歡滑板的理由。」而今早比賽中，相信大家也見證到各種滑板花式的難度、絕佳平衡度和危險性。每一跳可說是賭上骨折，選手們發揮出「人板合一」的境界。

年輕無敵？骨折快愈合？
為了滑板而經常骨折，這是否年輕人的專利呢？的確50歲以上人士進入骨質疏鬆的年齡，較易出現骨折風險，然而影響骨折的愈合快慢程度，視乎4項因素：

  1. 骨折粉碎程度：這影響骨頭受力的強度，如一般骨折來說，骨折處只有一道裂痕，或是骨頭沒有移位，當然康復較快；但如骨頭嚴重粉碎，愈合自然慢得多。

  2. 骨折位置：身體有部位的骨頭本身血液供應就不好，如手腕舟狀骨、足踝矩骨等，如果該處骨折，自然較難復原。

  3. 周邊軟組織：要記著骨頭周邊還有供應血液的軟組織，如果連帶這些地方都有嚴重受傷，甚至影響血液循環，骨折處也不易愈合。

  4. 複雜性骨折：例如發生車禍，開放性骨折傷口複雜，甚至易受細菌感染，這種骨折康復時間最長。

news-images
堀米雄斗在比賽中發揮出超水準難度花式。(互聯網圖片)
 news-images
參賽前堀米雄斗曾接受日本電視台訪問，自爆曾經一段黑暗時期，就是一年之內手腳骨折4次。(Twitter擷圖)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/東京奧運丨滑板王者堀米雄斗-自爆一年骨折4次-痛住踩板-毋損熱情-277295
#Hashtags
東京奧運滑板男子滑板街式賽堀米雄斗骨折骨折粉碎程度骨折位置軟組織複雜性骨折
Am730

馬拉松｜4個熱身拉筋動作 進入狀態跑出PB

東京奧運｜大橋悠依奪金 曾患重度貧血 以為泳手生涯已盡

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
馬拉松｜4個熱身拉筋動作 進入狀態跑出PB
Am730
Am730
東京奧運｜大橋悠依奪金 曾患重度貧血 以為泳手生涯已盡
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多