東京奧運丨滑板王者堀米雄斗 自爆一年骨折4次 痛住踩板 毋損熱情

本屆東京奧運新增滑板項目，而在今早舉行的男子滑板街式賽中，22歲日本選手堀米雄斗為日本奪得一面金牌，成為奧運史上首位滑板金牌選手。參賽前堀米雄斗曾接受日本電視台訪問，自爆曾經一段黑暗時期，就是一年之內手腳骨折4次，「是最倒楣的一年」，但無阻他訓練的熱誠。

12歲成職業選手

堀米雄斗從小跟隨同樣玩滑板的父親接觸這項運動，12歲時已投身職業選手之路，高校時代已在日本街頭滑板協會連續兩年蟬聯冠軍，後來更遠赴美國加入全球最大街頭滑板聯盟Street League Skateboarding，2019年曾在極限運動會勇奪冠軍。

一年骨折4次 克服恐怖感

比賽前堀米雄斗接受日本電視台訪問，他指滑板運動始終是容易受傷的項目，從他的Twitter貼出訓練影片可見，經常出現從樓梯上背着地重重摔下、背脊狠狠撞向樹幹的情況，直言是「經常跟恐怖戰鬥」。而他又自爆在2014年為了練習，那一年一共骨折了4次，包括右手尾指、中指、手腕與足踵，在反覆受傷中忍著劇痛和危險苦練。但他卻指「我太喜歡滑板了，所以能堅持訓練。雖然有時候會覺得非常辛苦，但是當我完成新招式動作，能在比赛上取勝時，便會非常開心。這就是我超喜歡滑板的理由。」而今早比賽中，相信大家也見證到各種滑板花式的難度、絕佳平衡度和危險性。每一跳可說是賭上骨折，選手們發揮出「人板合一」的境界。

年輕無敵？骨折快愈合？

為了滑板而經常骨折，這是否年輕人的專利呢？的確50歲以上人士進入骨質疏鬆的年齡，較易出現骨折風險，然而影響骨折的愈合快慢程度，視乎4項因素：