東京奧運丨阿富汗難民首戰女子個人計時賽 阿里·扎達：能騎單車已是自由

在香港，騎公路單車是最平常不過的運動。但大家又知不知道，在地球另一角落，能夠在公路上騎單車，已經是一件奢侈的「自由」了。

來自阿富汗的流亡女單車選手瑪索馬赫·阿里·扎達(Masomah Ali Zada)，於本屆東京奧運代表「奧運難民代表隊」，將在明天(7月28日)早上10時半，首次出戰公路單車女子個人計時賽，這條全長22.1公里的賽道，也是她人生首次為追求自由和人道的戰鬥。

喀布爾姑娘 只要騎單車便會被襲擊

現年24歲的阿里·扎達，出生於戰火不斷的阿富汗首都喀布爾。現時美軍即將全面撤出阿富汗，惟塔利班已攻陷阿富汗逾半領土，首都喀布爾的情況也堪虞。阿里·扎達早年在伊朗接觸公路單車，隨後在阿富汗接受國家隊訓練。然而只要在公開場合穿上單車服騎公路單車，她便會被當地人以石塊等物品襲擊，甚至肢體暴力羞辱被打。但危險無減她對公路賽的熱誠，更成為阿富汗有史以來最厲害的公路單車女車手。可惜隨著阿里·扎達戰績愈好，威脅就愈大。因此她決定帶同家人流亡法國成為難民，尋求庇護。

為人道而戰 為被迫離開家園放棄夢想的女性而戰

國際奧委會提供了56位難民運動員獎學金，其中29人獲選以「奧運難民代表隊」，代表全球8,200多萬名難民參加東京奧運，而阿里·扎達正是其中一員。她出發前曾接受《法新社》訪問，「我將代表的是人道。為了全阿富汗的女性，以及像阿富汗般國家中的女性，她們沒有權利參與單車運動。」她指在起跑線出發的那一刻，希望能為被迫逃離家園、放棄體育夢想的女性們，帶來光明的希望。