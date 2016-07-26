東京奧運丨阿部兄妹制霸柔道 揭阿部一二三保持肌量秘訣

昨日東京奧運日本再添兩面金牌，柔道兄妹檔23歲的阿部一二三及21歲的阿部詩，同日在奧運柔道男子66公斤級及女子52公斤級雙雙奪得金牌，也創下奧運史上首次兄妹運動員同日奪金紀錄。其實賽事中24分鐘全程跟對手埋身肉搏，身心均極需要強大的能量維持。而曾經協助羽生結弦等日本多位頂級運動員、「味の素Victory Project」負責人，45歲營養師栗原秀文，早在去年12月起已為阿部兄妹設計營養計劃。之前栗原接受《Sponichi Annex》訪問，就講述如何在賽例容許的「5%極限」，協助阿部一二三奪金。

善用5%極限的減肥法

根據賽例，在柔道比賽前一天選手磅重合格後，比賽當日最多可容許恢復5%體重。例如在66公斤級別，賽事當日最高限制可為69.3公斤。雖然柔道有別於相撲，運動講求「以柔制剛」，但如果選手體重比對手高，體能、肌力、爆發力等一定優於對手。故此大家都會想盡辦法，如何善用這「5%極限」發揮得更好。

栗原指阿部一二三通常體重為71至72公斤；一般男性的基礎代謝約為1,700大卡，但活躍在前線的柔道運動員，其基礎代謝應該是常人的2.5倍左右。以往的減肥方法是在比賽前一個月開始，通過飲食限制，如去除碳水化合物來減少卡路里的攝入，以幾乎恆定的速度減肥。惟栗原指這種方法「無論如何都會減少肌肉質量」。因此在奧運備戰中，改以「在10到4天前保持一定體重程度，剩餘3天就減少水和碳水化合物」的方法，目的是要保持69.3公斤，這是當天的極限值。

盡可能維持最多肌糖原

肌糖原是運動肌肉的能量來源，主要儲存在肌肉中。栗原比喻身體如同一個水桶，通過創造一種將肌糖原儲存在一個盡可能大水桶中的狀態，便可以在比賽中獲得很大的優勢。即使在減肥期間，在攝入大量碳水化合物和水的同時，也一直保持在69.3公斤左右。而新減肥法的重點是，在剩下的3天裡，一次過減到66公斤，然後按照營養計劃恢復身體至69.3公斤，以確保身體有66公斤相應的肌肉量。栗原分析指，磅重後的恢復飲食，讓阿部一二三在24分鐘的死鬥中，擁有足夠的能量運作大腦，從而導致注意力更集中。