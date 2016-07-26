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東京奧運丨阿部兄妹制霸柔道 揭阿部一二三保持肌量秘訣
23 小時前
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東京奧運奧運柔道阿部一二三阿部詩減重肌量肌糖原栗原秀文味の素Victory Project
東京奧運丨阿部兄妹制霸柔道 揭阿部一二三保持肌量秘訣
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柔道兄妹檔23歲的阿部一二三及21歲的阿部詩，昨天同日在奧運柔道男子66公斤級及女子52公斤級雙雙奪得金牌，也創下奧運史上首次兄妹運動員同日奪金紀錄。(互聯網圖片)

昨日東京奧運日本再添兩面金牌，柔道兄妹檔23歲的阿部一二三及21歲的阿部詩，同日在奧運柔道男子66公斤級及女子52公斤級雙雙奪得金牌，也創下奧運史上首次兄妹運動員同日奪金紀錄。其實賽事中24分鐘全程跟對手埋身肉搏，身心均極需要強大的能量維持。而曾經協助羽生結弦等日本多位頂級運動員、「味の素Victory Project」負責人，45歲營養師栗原秀文，早在去年12月起已為阿部兄妹設計營養計劃。之前栗原接受《Sponichi Annex》訪問，就講述如何在賽例容許的「5%極限」，協助阿部一二三奪金。

善用5%極限的減肥法
根據賽例，在柔道比賽前一天選手磅重合格後，比賽當日最多可容許恢復5%體重。例如在66公斤級別，賽事當日最高限制可為69.3公斤。雖然柔道有別於相撲，運動講求「以柔制剛」，但如果選手體重比對手高，體能、肌力、爆發力等一定優於對手。故此大家都會想盡辦法，如何善用這「5%極限」發揮得更好。

栗原指阿部一二三通常體重為71至72公斤；一般男性的基礎代謝約為1,700大卡，但活躍在前線的柔道運動員，其基礎代謝應該是常人的2.5倍左右。以往的減肥方法是在比賽前一個月開始，通過飲食限制，如去除碳水化合物來減少卡路里的攝入，以幾乎恆定的速度減肥。惟栗原指這種方法「無論如何都會減少肌肉質量」。因此在奧運備戰中，改以「在10到4天前保持一定體重程度，剩餘3天就減少水和碳水化合物」的方法，目的是要保持69.3公斤，這是當天的極限值。

盡可能維持最多肌糖原
肌糖原是運動肌肉的能量來源，主要儲存在肌肉中。栗原比喻身體如同一個水桶，通過創造一種將肌糖原儲存在一個盡可能大水桶中的狀態，便可以在比賽中獲得很大的優勢。即使在減肥期間，在攝入大量碳水化合物和水的同時，也一直保持在69.3公斤左右。而新減肥法的重點是，在剩下的3天裡，一次過減到66公斤，然後按照營養計劃恢復身體至69.3公斤，以確保身體有66公斤相應的肌肉量。栗原分析指，磅重後的恢復飲食，讓阿部一二三在24分鐘的死鬥中，擁有足夠的能量運作大腦，從而導致注意力更集中。

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阿部一二三在24分鐘的死鬥中，成功壓制對手。(互聯網圖片)
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阿部詩獲勝一刻喜極而泣。(互聯網圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/東京奧運丨阿部兄妹制霸柔道-揭阿部一二三保持肌量秘訣-277400
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