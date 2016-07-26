林鄭骨折｜跌一跌就骨折 小心骨質疏鬆！

特首林鄭月娥昨晚於禮賓府跌倒，入院證實右手手肘輕微骨折，留院一晚後今早出院。女士在更年期之後，由於雌激素分泌減少，原本可抑制蝕骨細胞活動的功能減弱，令骨質加快流失，因而成為骨質疏鬆高危一族！

林鄭骨折｜先手腕後髖關節

有研究指出，若沒有適當處理骨質疏鬆問題，60歲會先手腕骨折，多為跌倒時用手撐、或拿重物所致；到70歲易有脊椎骨折形成駝背；80歲也會因跌倒而折斷大腿骨近髖關節的部位。而最可怕是這些大腿骨骨折的患者中，一半人未能回復原本的活動能力，更有17%人在一年後死亡。

林鄭骨折｜多攝取鈣質預防骨質疏鬆

事實上，任何人在三十多歲之後骨質都會逐漸流失，因此在骨質到達頂峰前，應多吸收鈣質作為日後儲備，而在頂峰之後，也應每日攝取足夠鈣質應付身體所需，減低消耗鈣質儲備。例如多進食海產類、豆品類、奶類製品、深綠色蔬菜、果仁等，同時應多接觸陽光，讓皮膚製造維他命D幫助鈣質吸收。另外，做負重運動如自身體重訓練，或者緩步跑等，都有助提升骨質。不過，若已出現骨質疏鬆的話，以上方法未必可以幫助回復正常骨質密度，還應求診並接受相關治療。

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