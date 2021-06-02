核心肌群鍛煉 教你兩招捲腹變化型

核心肌群的重要性不用多說，而捲腹就是其中一個有效鍛煉腹直肌、腹內外斜肌的方法，這兩組肌肉是核心肌群重要的組成部分，除了使你有更好看的外觀，成為「川姊」、有八舊腹肌，又或擁有人魚線/馬甲線之外，更重要是作其他訓練時可保護下背部分減低受傷風險，也對運動表現有幫助。

而捲腹也有不少變化型，可以單獨針對特定肌肉，或同時練到多組肌肉，不妨配搭訓練使用，提升樂趣和挑戰性，同時為肌肉帶來新刺激。今日先由基本的捲腹講起。

基礎捲腹—腹直肌上半部

先躺在墊上，曲膝，腳板著地，讓下背可以平貼墊上。 手可放在大腿、身軀兩旁、交叉於胸前或者耳朵旁邊，甚至向頭頂方向伸直，可用作調校難度，手愈遠離腹肌，難度愈高。 留意腹直肌，發力收縮讓身體捲起，至肩胛骨離地，而下背保持貼地。然後慢慢放鬆返回原來位置。 身體捲起時呼氣，返回原位時吸氣。做20次為一組，做2至3組。

反向捲腹—腹直肌下半部