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正視勃起功能障礙 由控制三高做起
1 小時前
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泌尿外科專科勃起功能障礙不舉海綿體糖尿病高血壓代謝綜合症血管粥樣硬化國際勃起性功能指標西地那非胰島素晨勃
正視勃起功能障礙 由控制三高做起
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很多中老年男士發覺自己床上表現遜色，或認為與老化或年紀有關，正常不過。但泌尿外科專科醫生麥肇敬表示，性功能障礙(不舉)亦有可能是慢性疾病的早期症狀！

麥肇敬指出，心理或生理方面均可導致性功能障礙，前者如與伴侶關係轉差，或因其他突發事情影響情緒而引起突發性不舉；生理成因則可與年齡及慢性疾病有關，性功能隨年齡增長而下降。「陰莖海綿體的血管是身體中最幼細的血管，其次則是心臟血管。因此男性患者如患有血管疾病，便有可能因為陰莖血管收窄，引致無法充血而不舉。」

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男士性功能障礙有可能跟血糖或其他慢性疾病有關。

或與心臟問題有關連
不少患者起初發現不舉症狀，到兩、三年後開始出現心臟問題，兩者其實早有關連，麥肇敬解釋，「糖尿病及高血壓等代謝綜合症可引致血管粥樣硬化，初時未必有明顯症狀，因此男士出現性功能障礙時，應該盡快找出背後原因。」如不確定自己是否有性功能障礙，或未知其嚴重程度，麥肇敬建議男士可透過「國際勃起性功能指標」(見附表)評估，如果總分為21或以下，便有必要求醫。

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控三高減慢血管收窄
糖尿病在港非常普遍，每十人便有一個患者。如受性功能障礙困擾的男士，並伴隨慢性疾病如糖尿病，麥肇敬指有必要檢查血糖及血壓等指數，以及了解症狀有否牽涉其他血管問題。控制三高基本要建立良好的生活及飲食習慣，有需要時醫生會處方口服藥物或針劑作控制，減慢血管收窄，從而改善勃起功能。

針對性改善不舉，醫生可處方藥物如西地那非(俗稱偉哥)，幫助陰莖充血勃起。「就算患者有其他血管問題，例如冠心病、眼疾或腎病等，使用口服西地那非仍是相對安全。」麥肇敬表示也有其他針劑藥物可改善症狀，如果糖尿病患者需要注射胰島素或糖尿病藥物，通常較易接受自行打針的治療方法；此外也有患者口服藥與針劑雙管齊下。


晨勃可反映性功能初步問題
並非每個患者用藥後也可完全恢復性功能，麥肇敬認為需視乎其糖尿病的嚴重程度，此外晨勃也是了解勃起功能其中一個重要指標。「海綿體就像海綿一樣，沾水後才可脹大。相反長期缺乏滋潤便會乾涸。海綿體每次充血，可為細胞帶來養分，所以晨勃可有效反映勃起功能的問題。」如多年沒有晨勃的話，即使用藥也難逆轉病情。另外，如果性交時陰莖硬度不足或性行為次數減少，未必僅是一時狀態欠佳，亦應多加注意原因所在。

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麥肇敬指晨勃可以是了解性功能障礙的其中一個指標。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/正視勃起功能障礙-由控制三高做起-284022
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