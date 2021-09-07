正視勃起功能障礙 由控制三高做起

很多中老年男士發覺自己床上表現遜色，或認為與老化或年紀有關，正常不過。但泌尿外科專科醫生麥肇敬表示，性功能障礙(不舉)亦有可能是慢性疾病的早期症狀！

麥肇敬指出，心理或生理方面均可導致性功能障礙，前者如與伴侶關係轉差，或因其他突發事情影響情緒而引起突發性不舉；生理成因則可與年齡及慢性疾病有關，性功能隨年齡增長而下降。「陰莖海綿體的血管是身體中最幼細的血管，其次則是心臟血管。因此男性患者如患有血管疾病，便有可能因為陰莖血管收窄，引致無法充血而不舉。」

或與心臟問題有關連

不少患者起初發現不舉症狀，到兩、三年後開始出現心臟問題，兩者其實早有關連，麥肇敬解釋，「糖尿病及高血壓等代謝綜合症可引致血管粥樣硬化，初時未必有明顯症狀，因此男士出現性功能障礙時，應該盡快找出背後原因。」如不確定自己是否有性功能障礙，或未知其嚴重程度，麥肇敬建議男士可透過「國際勃起性功能指標」(見附表)評估，如果總分為21或以下，便有必要求醫。

控三高減慢血管收窄

糖尿病在港非常普遍，每十人便有一個患者。如受性功能障礙困擾的男士，並伴隨慢性疾病如糖尿病，麥肇敬指有必要檢查血糖及血壓等指數，以及了解症狀有否牽涉其他血管問題。控制三高基本要建立良好的生活及飲食習慣，有需要時醫生會處方口服藥物或針劑作控制，減慢血管收窄，從而改善勃起功能。

針對性改善不舉，醫生可處方藥物如西地那非(俗稱偉哥)，幫助陰莖充血勃起。「就算患者有其他血管問題，例如冠心病、眼疾或腎病等，使用口服西地那非仍是相對安全。」麥肇敬表示也有其他針劑藥物可改善症狀，如果糖尿病患者需要注射胰島素或糖尿病藥物，通常較易接受自行打針的治療方法；此外也有患者口服藥與針劑雙管齊下。



晨勃可反映性功能初步問題

並非每個患者用藥後也可完全恢復性功能，麥肇敬認為需視乎其糖尿病的嚴重程度，此外晨勃也是了解勃起功能其中一個重要指標。「海綿體就像海綿一樣，沾水後才可脹大。相反長期缺乏滋潤便會乾涸。海綿體每次充血，可為細胞帶來養分，所以晨勃可有效反映勃起功能的問題。」如多年沒有晨勃的話，即使用藥也難逆轉病情。另外，如果性交時陰莖硬度不足或性行為次數減少，未必僅是一時狀態欠佳，亦應多加注意原因所在。