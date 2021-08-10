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每年檢查 保護前列腺
7 小時前
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每年檢查 保護前列腺
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前列腺是男性獨有器官，當年紀漸長，前列腺或會出現肥大問題，甚至前列腺癌。前者影響了75%的70歲以上男性，後者亦在男性癌症中排行第三，不容忽視。嗇色園適逢100周年，聯同香港前列腺基金舉辦「長者前列腺健康推廣計劃」，喚起長者對前列腺的保健意識，並定期檢查。
 

香港前列腺基金主席、泌尿科專科醫生黃國田表示，前列腺是男士性器官的一部分，分泌出的物質可令男士精蟲更為活躍，提升受孕機會，因此前列腺出現毛病，或會影響其性機能。


壓迫尿道
前列腺位於膀胱的出口並包圍著尿道，如出現良性前列腺增生或者前列腺癌，就會出現小便徵狀，例如排尿力道減弱，或者要用力才可排尿、因為力度不足而排不清，繼而有尿頻尿急，甚至晚間要屙夜尿；除影響自己睡眠質素，也會影響到家人。黃國田續指，「可是有些男士以為只是年紀大機器壞，又或強者心態而諱疾忌醫，去到病情中後期才求診，或令治療出現困難。」


健康推廣 免費快速測PSA
為提升男士們對前列腺健康的認知及關注，「長者前列腺健康推廣計劃」將由即日至2021年12月，為嗇色園長者中心會員舉行一系列健康講座及免費快速PSA測試，若有需要進一步檢查或治療，將由香港前列腺基金的醫護人員給予專業意見並轉介至醫院跟進；嗇色園主席馬澤華表示，「期望計劃可以助長者及早發現、防治兼備。」如非嗇色園長者中心會員，則可參與香港前列腺基金——賽馬會「無懼向‧前」計劃。

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黃國田指維持整體身體健康，對前列腺也有幫助，另可多攝取抗氧化物如綠茶和維他命C，以及茄紅素，都可提升前列腺健康。
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PSA快速檢測雖未能得出實際數字，但可知道有否超標。

前列腺癌趨年輕化
黃國田從臨床經驗中發現，以往前列腺癌患者多為七、八十歲，但近年發現一些五、六十歲的患者，甚至更為年輕，「所以現在鼓勵45歲或以上，特別是有家族病史的人士，應該每年做基本的前列腺癌檢測。檢測只需抽血檢驗前列腺特異抗原(PSA)指數，數天就會有結果。而在大型健康活動中，就引入了快速測試，如驗血糖般『篤手指』，5分鐘便初步得知有否超標。」


勇於求醫
今年80歲的崔伯伯，3年前一次與朋友飲茶，去小便時發現未能排尿，當時他再飲多些水希望可以去到廁所，但情況變得更嚴重，最後要到急症室放尿，始知自己患上良性前列腺增生，可是之前並沒有常見的尿急尿頻或排尿不暢徵狀。尿瀦留問題一年後又再出現，之後愈發頻密，今年決定做前列腺切除手術。崔伯伯同時是香港前列腺基金會的義工，在患者支援小組中分享經歷，並鼓勵有病徵人士要勇於求醫，及早治療或可避免手術。

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崔伯伯起初用藥控制病情，惟尿瀦留愈見頻密，決定今年做前列腺手術。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/每年檢查-保護前列腺-280474
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