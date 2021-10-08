每日運動10分鐘 促進腦細胞連接記性更好

運動的好處多多，但很多人都以忙為理由而少做運動，其實運動不但有助保持體型，令自己更健康，研究更顯示簡單及輕度的運動，也有助於促進大腦細胞的連繫及記憶形成，故此經常運動有助提升認知能力，減低日後出現失智的機會。

根據加州大學的一項研究，研究人員為36名健康的年輕人以MRI評估短期及輕度運動對大腦與記憶力的直接影響。結果發現，即使只有10分鐘輕度運動，都可以令認知力有所改善，而腦部影像則看到海馬迴體與負責記憶處理的大腦皮質區域有更好的連繫。

研究人員認為，結果反映只要一點點的身體活動，已經可以帶來很大的作用，幫助提高記憶力和認知能力，因此恆常做適量運動可降低患認知障礙症的風險。

事實上，另一項日本學者針對老年人的大型研究，亦有類似結論，研究發現長者若維持進行有氧運動，海馬迴體明顯較大及有更好的空間記憶。雖然研究沒有提到，運動帶來的好處可以維持多久，但只要繼續多活動身體，便已經能夠讓身體享受到運動帶來的各種好處。