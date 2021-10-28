Am730
Am730
Am730
Am730
Health
氣候暖化 令巴西15年間增20萬宗腎病
50 分前
#Hashtags
巴西氣候暖化腎病高溫預警
氣候暖化 令巴西15年間增20萬宗腎病
news-images
巴西研究指當溫度每上升1℃，腎病入院率亦會調升1%，推算在15年間便帶來逾20萬宗腎病病例。(互聯網圖片)

人類的生活模式令地球生病了，引發的氣候變化不止影響環境和野生動物，一項在巴西進行的大型研究更指天氣暖化與腎臟息息相關，多達7.4%的腎病住院個案都與溫度升高有關；而當溫度每上升1℃，腎病入院率亦會調升1%，推算在15年間便帶來逾20萬宗腎病病例。

該項在《The Lancet Regional Health—Americas》公布的研究，追蹤了在2000年至2015年間於巴西1,816個城市的腎病入院個案，以量化溫度與腎病住院個案的關係。結果發現，氣溫每上升攝氏1℃，腎病入院個案便相應增加1%，尤其以女性、4歲以下兒童及80歲以上長者最受影響，而入院個案通常在高熱發生的當日及隨後一兩日內出現。

其實，早在2017已有大型研究指腎病是公共衞生的一大威脅，全球每年有逾260萬人死亡於腎病，而腎病引致的死亡個案在10年間上升了26.6%。今次研究或對此提供了一些證據，致命腎病的增加或由氣候暖化所致。

研究人員指出，結果提供了強有力的證據，表明有需要採取措施，制訂更多的戰略和政策緩解氣候變化，以遏止暖化及預防相關疾病，並呼籲全球應該協助像巴西般的中低收入國家，引入可靠的高溫預警系統和預防措施。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/氣候暖化-令巴西15年間增20萬宗腎病-291246
#Hashtags
巴西氣候暖化腎病高溫預警
Am730

【炎陣以待】炎症性腸病（IBD）病徵廣闊 精準診斷與治療 減患者憂慮

面對分手 男人可能更痛心？

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
【炎陣以待】炎症性腸病（IBD）病徵廣闊 精準診斷與治療 減患者憂慮
Am730
Am730
面對分手 男人可能更痛心？
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多