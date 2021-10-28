氣候暖化 令巴西15年間增20萬宗腎病

人類的生活模式令地球生病了，引發的氣候變化不止影響環境和野生動物，一項在巴西進行的大型研究更指天氣暖化與腎臟息息相關，多達7.4%的腎病住院個案都與溫度升高有關；而當溫度每上升1℃，腎病入院率亦會調升1%，推算在15年間便帶來逾20萬宗腎病病例。

該項在《The Lancet Regional Health—Americas》公布的研究，追蹤了在2000年至2015年間於巴西1,816個城市的腎病入院個案，以量化溫度與腎病住院個案的關係。結果發現，氣溫每上升攝氏1℃，腎病入院個案便相應增加1%，尤其以女性、4歲以下兒童及80歲以上長者最受影響，而入院個案通常在高熱發生的當日及隨後一兩日內出現。

其實，早在2017已有大型研究指腎病是公共衞生的一大威脅，全球每年有逾260萬人死亡於腎病，而腎病引致的死亡個案在10年間上升了26.6%。今次研究或對此提供了一些證據，致命腎病的增加或由氣候暖化所致。

研究人員指出，結果提供了強有力的證據，表明有需要採取措施，制訂更多的戰略和政策緩解氣候變化，以遏止暖化及預防相關疾病，並呼籲全球應該協助像巴西般的中低收入國家，引入可靠的高溫預警系統和預防措施。