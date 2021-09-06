水牛撞人丨會唔會惹上瘋牛症？

大嶼山貝澳今早有兩頭水牛衝上行人路後，撞向一群路過的學生，當中三名小學生被撞受傷，送院治理；兩頭水牛其後逃去無蹤。據悉肇事水牛為父子關係，因故追逐而不幸釀成今次意外。其實自從香港農業式微，不少用作耕田的水牛被棄養，並分布至不同郊野公園內棲息。大家或會諗，如果不幸被水牛攻擊受傷，會否有風險感染瘋牛症呢？

傷害大腦功能的瘋牛症

俗稱「瘋牛症」或「狂牛症」的，學名其實叫「牛腦海綿狀病變」，是一種神經性傳染病。醫學界認為此症病原由朊毒體(prion)引起的，它不具有核酸，即不是細菌，也不是病毒，並且可以通過餵食含有疾病的動物骨粉傳播。瘋牛症如果傳人，會變種成一種罕見腦病「非典型克雅二氏症」，傳播途徑是患者進食患上瘋牛症的牛製品有關，外國也有個案由輸血引起。一旦感染，會引致漸進性痴呆和行動困難，進而患者的四肢與軀幹會出現抽搐；亦可能出現視力模糊、行為異常及癲癇。大部分患者在症狀出現後一年內死亡。

黃牛能染瘋牛症 水牛卻極少患病 大陸研究揭開原因

瘋牛症擁有高度傳染性和致死率，也能通過食物鏈傳染至人類。有研究統計，雖然全球逾18萬頭黃牛感染瘋牛症，卻極少發現有水牛染疫。對此，中國科學院昆明動物研究所張亞平院士，聯同雲南大學趙卉副教授和碩士劉林林，通過比較黃牛和水牛的基因，來找出水牛對瘋牛症高抗性的原因。

研究指一種叫SPRN的基因及其編碼Shadoo蛋白，在朊毒體疾病中或能作爲抑制因子，影響發病進程。而團隊經比對黃牛和水牛的SPRN基因組，發現兩者共有117個固定差異，其中黃牛Shadoo蛋白的疏水結構區域中，有一個12-bp的缺失/插入多態現象，而水牛卻沒有這種多態現象。研究認為這個突變點或改變了Shadoo蛋白的生物學性質，影響疾病發展；反觀水牛的SPRN基因活性顯著高於黃牛，這解釋了為何水牛極少感染瘋牛症。

所以大家可以鬆一口氣，被水牛撞倒受傷，不太可能會染上瘋牛症，反而要留意傷口會否感染其他細菌如破傷風等。要記得，被野生動物弄傷流血，一定要求醫排除其他感染，不要自行止血了事。

水牛撞人丨會唔會惹上瘋牛症？