油麻地公主丨大呼小叫 情緒失控 「公主病」到底算不算是「病」？

日前網上瘋傳一段女子懷疑因未能及時下車，而在九巴上大鬧車長的影片，由於該名年輕女子聲線可愛，而被網民封為「油麻地公主」，一夜成名。事後自稱「油麻地公主」的陳小姐雖已傳媒解釋經過，並指自己因急於開會而構成事件，也表示自己非「公主病」，但仍引發網民熱議。其實對於一些驕生慣養，大小事情依賴別人，無理取鬧的女性，大家平常都會譏諷為「公主病」。那麼大家又知不知道公主病，到底算不算「病」呢？

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源自「白雪公主症候群」 意思竟相反

「公主病」源自「白雪公主症候群」(Snow White Syndrome)演變出來。如果用「Google大神」搜尋這個詞語，箇中解釋竟是指「不敢生氣或沒有能力生氣，既缺乏要求別人的能力，也不敢說出自己想法的情緒反應；也可指嫉妒別人的心思。」那是來自《白雪公主》的故事情節引申出來。相信各位聽罷會認為，「白雪公主症候群」的意思根本跟公主病不同，部分更是相反，例如公主病容易動怒，也會事事要求別人等。到底亂發脾氣的「公主病」又是甚麼？

公主病只是性格 但能發展至情緒病

根據心理學和精神科專科領域來說，公主病只是一種性格形態，並不屬於任何情緒病或精神病。這種因成長環境造就的依賴和服侍，引起易於衝動發怒的性格，有精神科專科醫生指公主病的女生，心態都是單純的，容易感情用事；但若果沒有為這些「公主」改善其扭曲價值觀和極端性格，很容易有鬱躁症傾向。所謂「鬱躁症」，就是情緒起落波幅較正常人嚴重的病態表現，高漲與絕望會交替出現，令患者焦躁不安，從而影響人際交往。

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存在主義治療 幫公主擺脫扭曲世界

如果想協助「公主」擺脫扭曲世界，令她們不致走上鬱躁傾向。精神科專科醫生會建議進行「存在主義心理治療」，讓她明白到每個人都是獨立個體，世界並非只圍著她自己運轉，同時也要尋找自身的存在價值和待人處世的意義。令「公主」成長，存在主義心理治療會是一條漫長且不簡單的道路，各位「王子」要俾啲耐性吧！