活化腸道 天然美肌 泰勒有機西梅及西梅汁系列

泰勒於1916年始創於美國加州，採用現代化生產，榮獲美國加州USDA及CCOF等認證。時至今日，泰勒兄弟農場加州有機西梅產品已成為全球最大的有機西梅供應商之一，產品行銷全球。西梅富含多種營養素，且不含脂肪和膽固醇。相對於蘋果，西梅所含的膳食纖維足足高出12倍，能有效促進腸道消化、改善便秘。泰勒只挑選完全成熟，味道和糖分皆處於最濃最高時的西梅作為出售的產品，所以每一顆都較其他品牌來得甜美可口，果香濃郁。讓重視健康的你，也能感受到100%純天然有機產品帶來的健康益處。

泰勒有機西梅汁

100%純西梅汁，不含蔗糖或人造添加劑，味道清甜，帶有濃濃的餘韻感覺。

泰勒有機西梅

市面上的西梅大多選用每磅約有50至60枚西梅製成。而泰勒特別選取每磅只有40至50枚優質豐滿的西梅，粒粒飽滿大顆、果肉質感一試難忘。

銷售點：百佳超級市場(部份分店)、Market Place by Jasons (全線分店)、YATA一田百貨(全線分店)、AEON永旺百貨(部份分店)、SOGO崇光百貨(銅鑼灣店)、永安百貨(全線分店)、APITA、Sodamall首達百貨(全線分店)、Ofarm綠盈坊(部份分店)、營康薈(全線分店)、HKTVmall、Home+