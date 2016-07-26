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海洋公園｜去水上樂園玩水怕唔怕染疫？
1 小時前
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海洋公園｜去水上樂園玩水怕唔怕染疫？
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海洋公園｜去水上樂園玩水怕唔怕染疫？

明天(9月21日)海洋公園水上樂園正式開放，入場玩水到底會否增加感染新冠肺炎風險？而有外國專家指出，在泳池的環境中，其實並不容易感染到新冠肺炎，不過仍然存在風險。看似很「廢」的說話，但事實卻是如此。

 

海洋公園｜池水難成傳播媒介

英國倫敦帝國學院早前曾為泳池水作研究，發現每公升含有1.5mg「自由氯」、pH值於7至7.2之間的泳池水，能夠於30秒滅活新冠病毒，經過不同的自由氯和酸鹼度後，發現較低ph值的泳池水更有效。研究團隊認為，除病毒不能長時間存活之外，再加上泳池水對於病毒的巨大稀釋作用，在泳池中感染新冠毒的風險低得可以被忽視。

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水上樂園其他設施如更衣室等，感染風險則一如其他公共場所，所以勿掉以輕心。

海洋公園｜同時做好預防措施

雖然泳池水不是病毒的傳播媒介，但水上樂園中仍有不少其他要留意的地方，例如在水池中其他人的飛沫、更衣室、淋浴間和其他戶外空間都一樣有可能感染到新冠病毒，因此在水中仍要保持社交距離，在其他地方繼續做好防疫措施才是上策。

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CDC建議不要共用泳鏡等用具。

海洋公園｜CDC防疫建議

美國疾病控制和預防中心(CDC)就提供了給泳池的防疫標準：

  • 建議12歲以上人士接疫苗。
  • 若員工或泳客患病，建議留在家中。
  • 建議未完成疫苗接種人士，室內非下水時要戴口罩。
  • 建議未完成疫苗接種人士，在任何時候要保持約1.8米社交距離。
  • 不建議共用會接觸面部的用具，如泳鏡、鼻夾、呼吸管等。
  • 提醒員工和泳客勤洗手，使用皂液最少20秒，或用濃度60%以上的酒精搓手液。
  • 經常清潔接觸表面，如桌子、休息室、椅子、門柄、洗手間等，每日最少一次。

 

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/海洋公園｜去水上樂園玩水怕唔怕染疫？-285610
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