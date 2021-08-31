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浸大研究：自閉症、阿茲海默症及中風與PM2.5粒子有關
3 小時前
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浸大研究：自閉症、阿茲海默症及中風與PM2.5粒子有關
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浸大研究：自閉症、阿茲海默症及中風與PM2.5粒子有關

神經系統疾病是全球導致殘疾的主要原因，也是導致死亡的第二大元兇。香港浸會大學生物系翁建霖教授領導的研究小組，作出全面性和系統性的統合分析，發現阿茲海黙症及認知障礙症、中風、自閉症譜系障礙，甚至柏金遜症，均與暴露於微細懸浮粒子(PM2.5)有明顯關係。研究結果已刊登於學術期刊《Science of the Total Environment》。

 

分析多個研究

研究團隊分析了截至2018年6月發表合共1,645篇論文，篩選出80個符合條件的研究，涵蓋了南極洲以外的六大洲共26個國家或地區，超過633萬人口，當中包括空氣污染問題較嚴重的國家，如智利、中國和印度等。

 

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浸大生物系翁建霖教授(右)和博士後研究員付鵬飛博士發現，空氣中的PM2.5與多種神經系統疾病有高度相關性。

增加神經系統疾病風險

研究以比值比(Odds ratio)來顯示暴露於PM2.5及神經系統疾病之間的關聯，結果發現，一般而言暴露於PM2.5會增加中風和中風死亡的風險，而長期暴露於PM2.5的風險比短期暴露更顯著。同時，高污染地區的中風風險，會高於低污染地區。至於其他神經系統疾病，研究亦發現與暴露於PM2.5有密切關係，特別是阿茲海默症、自閉症譜系障礙、柏金遜症及認知障礙症。

 

暴露於PM2.5的情況

中風風險（比值比）

中風死亡風險（比值比）

短期

1.01

1.02

長期

1.14

1.15

低污染地區

1.01

1.06

高污染地區

1.02

（沒有數據）

 

神經系統疾病

風險（比值比）

阿茲海默症

3.26

自閉症譜系障礙

1.68

柏金遜症

1.34

認知障礙症

1.16

 

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PM2.5可穿越血腦屏障，進入中樞神經系統。

PM2.5可破壞DNA

PM2.5代表一些直徑小於或等於2.5微米的懸浮粒子，包括一些重金屬、有機碳化合物、多環芳香族碳氫化合物等。不少研究已指出PM2.5粒子可以經過呼吸等進入人體血液，甚至穿越血腦屏障進入中樞神經系統，亦可引發炎症、細胞死亡、破壞DNA等。翁建霖續指，「生物醫學界已提出多種PM2.5誘發神經系統疾病潛在機制的假設，不過仍有待證實，若這方面有了充分了解，便可制訂更有效的環境和公共衛生策略。」

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/浸大研究：自閉症、阿茲海默症及中風與pm2-5粒子有關-283543
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