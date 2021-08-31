浸大研究：自閉症、阿茲海默症及中風與PM2.5粒子有關

神經系統疾病是全球導致殘疾的主要原因，也是導致死亡的第二大元兇。香港浸會大學生物系翁建霖教授領導的研究小組，作出全面性和系統性的統合分析，發現阿茲海黙症及認知障礙症、中風、自閉症譜系障礙，甚至柏金遜症，均與暴露於微細懸浮粒子(PM2.5)有明顯關係。研究結果已刊登於學術期刊《Science of the Total Environment》。

分析多個研究

研究團隊分析了截至2018年6月發表合共1,645篇論文，篩選出80個符合條件的研究，涵蓋了南極洲以外的六大洲共26個國家或地區，超過633萬人口，當中包括空氣污染問題較嚴重的國家，如智利、中國和印度等。

增加神經系統疾病風險

研究以比值比(Odds ratio)來顯示暴露於PM2.5及神經系統疾病之間的關聯，結果發現，一般而言暴露於PM2.5會增加中風和中風死亡的風險，而長期暴露於PM2.5的風險比短期暴露更顯著。同時，高污染地區的中風風險，會高於低污染地區。至於其他神經系統疾病，研究亦發現與暴露於PM2.5有密切關係，特別是阿茲海默症、自閉症譜系障礙、柏金遜症及認知障礙症。

暴露於PM 2.5 的情況 中風風險（比值比） 中風死亡風險（比值比） 短期 1.01 1.02 長期 1.14 1.15 低污染地區 1.01 1.06 高污染地區 1.02 （沒有數據）

神經系統疾病 風險（比值比） 阿茲海默症 3.26 自閉症譜系障礙 1.68 柏金遜症 1.34 認知障礙症 1.16

PM2.5可破壞DNA

PM2.5代表一些直徑小於或等於2.5微米的懸浮粒子，包括一些重金屬、有機碳化合物、多環芳香族碳氫化合物等。不少研究已指出PM2.5粒子可以經過呼吸等進入人體血液，甚至穿越血腦屏障進入中樞神經系統，亦可引發炎症、細胞死亡、破壞DNA等。翁建霖續指，「生物醫學界已提出多種PM2.5誘發神經系統疾病潛在機制的假設，不過仍有待證實，若這方面有了充分了解，便可制訂更有效的環境和公共衛生策略。」