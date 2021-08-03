深度緩解潰瘍性結腸炎 避免切腸

潰瘍性結腸炎(UC)患者會經常腹痛、腹瀉，嚴重影響生活，如發炎致穿腸，或須做手術切除大腸。幸而近年生物製劑出現，有助嚴重患者深度緩解，腸道黏膜愈合。惟藥費昂貴，甚至有患者因而對治療卻步；香港結長友會期望可有更多資助計劃，或降低資助門檻，讓患者及早接受適切治療。

香港炎症性腸病學會委員暨腸胃肝臟科專科醫生梁偉強表示，UC的成因是免疫系統失衡，對大腸作出攻擊，導致發炎和潰爛，而且會反覆發作，情況時好時壞，「患者會有腹痛、腹瀉、大便帶血和黏液、發燒等徵狀，亦可能引發貧血、毒性巨結腸症或大腸癌等併發症。」



病情反覆

潰瘍性結腸炎因應大便頻率、出血情況及內視鏡可見的潰瘍程度作分級，不過近半患者病情並不樂觀，梁偉強解釋，「他們大部分情況反覆，時好時壞，但亦有少數人病情一直維持在較活躍的程度，或者由輕微情況惡化至高活躍性。有研究發現近半患者一生中要住院一次以上；亦有約四分一患者一年要住院兩次；10年至20年的結腸切除風險有4%至7%，這無論對醫療成本和病人生活的影響亦相當大。」



目標黏膜愈合

以往治療UC會使用抗炎藥物或免疫調節藥物，如發炎太嚴重或者用藥無效，就需要切除大腸，用迴腸製作儲存糞便的地方，或者以造口排便，並非最理想的治療方案。近年出現的生物製劑，由於針對發炎因子，能夠阻斷炎症反應之外也可減少副作用。梁偉強補充，「治療上也更易達致『深度緩解』，即除了改善腹痛、腹瀉及大便帶血徵狀的『臨床緩解』外，腸道黏膜也可愈合，減低將來出現併發症、需要切腸及復發的風險。建議患者可多與醫生溝通，共同參與治療決定。」

藥費負擔重

然而生物製劑比較昂貴，中度至重症患者每年須約10萬元藥費，加上或須長期使用，未必人人可負擔。香港結長友會副主席蔡紹賢指，「相關藥物用於UC，在醫管局藥物名冊屬專用藥物，嚴重患者在專科醫生持別授權下方可用作誘導治療，只包含一個多月的療程。若要作維持治療便須自費，或者申請撒瑪利亞基金，不過門檻很高，須為『嚴重活性潰瘍性結腸炎』患者並通過入息審查才可，資助亦未必是全費。曾接觸過一些病友因而放棄治療，甚至無奈選擇切腸。」



期望更多資助

香港結長友會主席袁文超希望將來會有更多資助計劃出現，而現有的計劃也可降低資助門檻，「讓更多有需要的患者得到適切治療，減低因病情惡化帶來的影響，可以如正常人一樣享受生活。」

醫管局回應指，會繼續密切留意不同藥物的臨床醫療和科研實證，並聽取病人團體的意見和建議，檢討藥物名冊和安全網的資助範圍及臨床治療準則。而就UC維持治療，撒瑪利亞基金於2019年至2021年共批出12宗申請個案，資助金額總數約80萬元。