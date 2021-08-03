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深度緩解潰瘍性結腸炎 避免切腸
3 小時前
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潰瘍性結腸炎UC深度緩解生物製劑香港結長友會資助計劃香港炎症性腸病學會腸胃肝臟科專科免疫系統抗炎藥物免疫調節藥物臨床緩解併發症藥物名冊撒瑪利亞基金
深度緩解潰瘍性結腸炎 避免切腸
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潰瘍性結腸炎(UC)患者會經常腹痛、腹瀉，嚴重影響生活，如發炎致穿腸，或須做手術切除大腸。幸而近年生物製劑出現，有助嚴重患者深度緩解，腸道黏膜愈合。惟藥費昂貴，甚至有患者因而對治療卻步；香港結長友會期望可有更多資助計劃，或降低資助門檻，讓患者及早接受適切治療。

香港炎症性腸病學會委員暨腸胃肝臟科專科醫生梁偉強表示，UC的成因是免疫系統失衡，對大腸作出攻擊，導致發炎和潰爛，而且會反覆發作，情況時好時壞，「患者會有腹痛、腹瀉、大便帶血和黏液、發燒等徵狀，亦可能引發貧血、毒性巨結腸症或大腸癌等併發症。」
 

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由1985年至2014年，UC發病率上升了16倍，或與都市化生活及西化飲食模式有關。

病情反覆
潰瘍性結腸炎因應大便頻率、出血情況及內視鏡可見的潰瘍程度作分級，不過近半患者病情並不樂觀，梁偉強解釋，「他們大部分情況反覆，時好時壞，但亦有少數人病情一直維持在較活躍的程度，或者由輕微情況惡化至高活躍性。有研究發現近半患者一生中要住院一次以上；亦有約四分一患者一年要住院兩次；10年至20年的結腸切除風險有4%至7%，這無論對醫療成本和病人生活的影響亦相當大。」
 

目標黏膜愈合
以往治療UC會使用抗炎藥物或免疫調節藥物，如發炎太嚴重或者用藥無效，就需要切除大腸，用迴腸製作儲存糞便的地方，或者以造口排便，並非最理想的治療方案。近年出現的生物製劑，由於針對發炎因子，能夠阻斷炎症反應之外也可減少副作用。梁偉強補充，「治療上也更易達致『深度緩解』，即除了改善腹痛、腹瀉及大便帶血徵狀的『臨床緩解』外，腸道黏膜也可愈合，減低將來出現併發症、需要切腸及復發的風險。建議患者可多與醫生溝通，共同參與治療決定。」

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(左起)袁文超、梁偉強及蔡紹賢。

藥費負擔重
然而生物製劑比較昂貴，中度至重症患者每年須約10萬元藥費，加上或須長期使用，未必人人可負擔。香港結長友會副主席蔡紹賢指，「相關藥物用於UC，在醫管局藥物名冊屬專用藥物，嚴重患者在專科醫生持別授權下方可用作誘導治療，只包含一個多月的療程。若要作維持治療便須自費，或者申請撒瑪利亞基金，不過門檻很高，須為『嚴重活性潰瘍性結腸炎』患者並通過入息審查才可，資助亦未必是全費。曾接觸過一些病友因而放棄治療，甚至無奈選擇切腸。」


期望更多資助
香港結長友會主席袁文超希望將來會有更多資助計劃出現，而現有的計劃也可降低資助門檻，「讓更多有需要的患者得到適切治療，減低因病情惡化帶來的影響，可以如正常人一樣享受生活。」

醫管局回應指，會繼續密切留意不同藥物的臨床醫療和科研實證，並聽取病人團體的意見和建議，檢討藥物名冊和安全網的資助範圍及臨床治療準則。而就UC維持治療，撒瑪利亞基金於2019年至2021年共批出12宗申請個案，資助金額總數約80萬元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/深度緩解潰瘍性結腸炎-避免切腸-278807
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