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深水埗地區康健中心 提升居民自我管理健康意識
3 小時前
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深水埗地區康健中心 提升居民自我管理健康意識
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深水埗地區康健中心 提升居民自我管理健康意識

傳統香港的醫療系統「重治療，輕預防」，為加強市民的健康意識和自我管理健康能力，政府資助、全港第二間的康健中心已在深水埗展開，由聖雅各福群會負責營運，提供多種健康服務。

 

健康狀況有改進空間

截至9月，深水埗地區康健中心已有1,216名會員，近半為18至64歲人士，同時發現18%人有高血壓問題，須作糖尿病篩查的高風險人士更多達44%，34%人屬過重或肥胖。

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蔡宇思希望地區康健中心可扭轉「重治療，輕預防」的風氣。
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盧佩芬表示深水埗地區康健中心的跨專業團隊，可發揮協同效應，為居民提供全面服務。

善用地區網絡資源

深水埗地區康健中心主要提供地區為本的基層醫療服務，位於石硤尾邨美禧樓的中心佔地10,000呎，跨專業團隊包括6位註冊社工、15位註冊護士、2位物理治療師、2位職業治療師、1位營養師和1位藥劑師，還有健身教練，並與地區網絡醫生(暫有10註冊中西醫)及專職醫療服務提供者(暫共有12位物理治療師、職業治療師、言語治療師及視光師等)，為深水埗居民提供服務。食物及衞生局基層醫療健康辦事處處長蔡宇思醫生表示，透過公私營協作和醫社合作模式，善用區內網絡和資源，除提升居民整體健康外，也可減輕醫院、健康院的壓力。」另一方面，健康流動車和位於福榮街的附屬中心亦已投入服務，而位於美孚廣場及深水埗東區的附屬中心，亦將於今年底至下年第一季陸續投入服務。

 

建立良好生活習慣

地區康健中心的跨專業團隊，會透過講座、運動班、烹飪班、諮詢等不同形式，提升居民自我管理健康的意識，建立良好生活習慣，並持之以恆；透過健康風險評估和篩查，掌握自己的健康狀況，包括高血壓、糖尿病等病徵不明顯的疾病，並安排相應活動或治療，避免病情惡化，若有需要亦可轉介至地區網絡醫生跟進治療。另外，服務亦特別重視慢性疾病管理及社區復康服務，減低併發症風險。深水埗地區康健中心執行總監盧佩芬指，「中心提倡『健康先至係中心』的理念，希望喚醒市民自我管理健康的意識。」

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電子健康監測站會將健康紀錄存於雲端，方便日後監察健康趨勢。
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由註冊營養師主理的烹飪班，為居民、糖尿病患者、少數族裔等介紹有營養又健康的中西菜式。
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設置了各式器材，協助復康訓練。
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流動車巡迴深水埗各區，接觸居民，提供便利及到位的健康推廣及教育活動。

多元化設施

設施方面，深水埗地區康健中心設有電子健康監測站，可以量度血壓、體溫、血含氧量、身高、體重、計算BMI等，數據更會儲存於雲端，讓用家檢視健康的「走勢」；物理治療方面除引入了可與智能手機連接的器械作針對性訓練外，物理治療師亦會按復康者的興趣和需要設計一些練習，讓復康者在家都可以訓練，並持續訓練。中心也設置了來自西班牙的新興運動Pavigym，糅合音樂、燈光和視覺效果，配合多人參與的遊戲形式，加強互動，寓訓練於娛樂。

 

將興趣融入復康訓練

76歲的盧女士，因在街上跌倒而導致髖關節骨折，須接受手術及物理治療。情況好轉後轉介至深水埗地區康健中心接受復康訓練，復康團隊先檢查盧女士的關節活動能力和肌肉力量，再安排對應的強化訓練。為提高趣味，團隊將盧女士喜愛的乒乓球融入復康訓練，加強了她的動力和信心。個多月的訓練後，已由須使用助行架行走，變成只要拐杖自行出入康健中心，下一步更會將社交舞結合復康訓練，提升活動能力。

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盧女士邊踏步邊揮拍，將乒乓球融入復康訓練。
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由西班牙引入的Pavigym，邱小姐(左)覺得好玩又有一定運動量。
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食物及衞生局基層醫療健康辦事處處長蔡宇思醫生(右二)、食物及衞生局地區康健中心總監胡仰基先生(右一)、深水埗地區康健中心執行總監盧佩芬女士(左二)、深水埗地區康健中心總護理統籌主任鍾巧儀(左一)和深水埗地區康健中心會員盧女士(左三)、邱小姐(右三)。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/深水埗地區康健中心-提升居民自我管理健康意識-289489
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