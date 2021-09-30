減少狼吞虎嚥的7個貼士

大家吃一餐飯會花多久的時間呢？都市人繁忙的生活步調，有時連吃飯的時間都壓縮至只有十數分鐘，但原來吃得快很難瘦，有營養師在網上分享，多達九成發胖的人都有食飯速度過快的問題，今次就介紹7個減少「狼吞虎嚥」的小貼士，幫助你更容易控制體重。

我們吃東西時，大腦收到吃東西的訊號後就會分泌瘦素來抑制食慾，從而阻止吃過量，但瘦素要在進食約20分鐘後才會產生，故此吃得愈快就會出現食到胃脹都仍然想食的情況，結果吃得多體重自然上升。不想陷入食極唔飽的漩渦，每餐時間最少要有20至30分鐘，要做到就可以參考以下一些小技巧：

1. 由時間較充裕的晚餐開始「慢慢吃」，細細咀嚼，每口起碼咀嚼15至20次左右。

2. 進食前先了解餐點內容，再將食物分類、分盤吃，幫助自己放慢速度。

3. 用餐前喝一杯水，然後吃一碗蔬菜，可以避免自己在過餓的情況下進食。

4. 選擇纖維高的食物打頭陣，透過不易吞、花時間咀嚼的特性令大腦知道你正在進食。

5. 不使用湯匙吃飯，也不建議選擇飯餸混在一起的炒飯、粉麵等，容易吃得快且比較油膩。

6. 用一些比較灰暗的餐具，有助降低瞬間食慾，而碗碟也宜使用較細小的產品，看起來豐盛而又不會吃下太多。

7. 每餐最好「定量」，不要一餐太多一餐太小，容易因為太餓而吃得又快又多。