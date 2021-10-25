減肥「天綠香」 長期食用可致閉塞性支氣管炎 台民眾飲到肺纖維化

香港人注重飲食，愈來愈多人會網購野菜享用，例如盛產於東南亞的野菜「天綠香」(學名Sauropus androgynus，守宮木屬)，在淘寶等網購均有發售。由於天綠香營養豐富，亦含膳食纖維，具清熱去膩、降血壓與血脂功效，因此被冠以「減肥菜」作快炒煮食；甚至有減肥茶添加這成分。然而原來長期定量食用天綠香，隨時減肥不成反致嚴重肺病，早前台灣更有民眾長期飲用含守宮木成分的減肥茶，最終導致肺纖維化，需要器官移植才能續命！到底天綠香是甚麼蔬菜？天綠香是有益還是有害？

被當作減肥的天綠香

根據食物安全中心的解釋，學名「守宮木」的天綠香又稱「減肥菜」或「樹仔菜」，是生長於東南亞一帶的一種野菜。它的葉呈深綠色，富含多種胺基酸、維他命和纖維素，每100克就有粗纖維1.49克、維他命C 15.3毫克、鈣55.39毫克、胺基酸總量4.11克、胡蘿蔔素、植物性蛋白質等，營養豐富。而烹煮過的天綠香在馬來西亞是一種很普遍的佳餚。當天綠香在台灣巿面推出時，它被用作減肥食品，直接搾汁或混合其他如蘋果汁、蜜糖或奶等飲用，或是配製沙律進食。去年年尾大陸肯德基更以天綠香入饌推出野菜湯。

長期定量食用天綠香 專家：肯定有毒！

雖然天綠香營養豐富，但原來大量進食(尤其是未經烹煮)可引致失眠、食慾不振、漸進式呼吸困難等副作用。有指早在1994至95年間，台灣接連出現不可逆轉的嚴重肺損傷--閉塞性支氣管炎的病例(絕大部分是女性、年齡中位數43歲)，而造成這種急性呼吸窘迫症的成因，或許就是大量生食天綠香所致。當中41宗進行了流行病學研究，36人有呼吸困難症狀；20人停止食用逾月後仍有呼吸困難；12人檢驗出阻塞性肺通氣障礙；1人在開胸肺活檢顯示有閉塞性支氣管炎伴以肺纖維化。而台灣媒體引述當地醫生指，早前仍有民眾長期飲用含此成分的減肥茶，最終導致肺纖維化需要換肺續命。

研究表明較大量規律地進食、生食和食用商販自製的守宮木，是患閉塞性支氣管炎的3大風險因素。持續進食能令肺部由輕微的細支氣管炎和纖維化，到明顯的黏膜下纖維化；而一旦出現阻塞性肺通氣障礙，大劑量類固醇治療仍無法改善病情。而有關去年大陸肯德基以天綠香入饌製湯事件，廣東省食品安全專家委員一致認為長期食用肯定有毒，建議：一、「天綠香」不宜作爲蔬菜種植推廣；二、不宜長期、規律食用；三、從現有的資料來看，偶爾食用未發現其對人體的毒性作用。

在香港，進食天綠香出事雖屬罕見，但網購流行，食安中心仍建議切勿長期及定期大量進食天綠香，也切勿進食未經烹煮的天綠香，包括搾汁飲用。

減肥「天綠香」 長期食用可致閉塞性支氣管炎 台民眾飲到肺纖維化