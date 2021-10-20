減肥各施各法 成功最緊要一樣嘢

不少人都為了減肥而用盡各種方法，例如近期捲起熱潮的斷食法、低碳餐、食肉減肥，又或是運動減磅等等，但哪一種方法最有效減肥？其實每一種減肥方法都可以減輕體重，但若缺乏恆心，減走的體重很快又回到身上，所以控制體重絕對是一項終生事業，恆心更是達致成功的重要一環。

根據在BMJ發表的綜合分析文章，共涵蓋逾兩萬宗減重個案，發現在開始減重6個月後，無論是使用低醣飲食、低脂飲食、DASH飲食、食肉減肥或168斷食，每種減重法都帶來減重效果，但到12個月後，不管採用哪種減肥方法最後亦出現體重回升。

由此可見，調節飲食固然可以控制體重，例如低碳飲食的減重速度在初期會較明顯，但若無法維持一輩子，長遠也是殊途同歸，不同減重飲食的成效和優劣亦沒有分別，因為體重最終是打回原形。

研究人員指出，體重控制需要一輩子的努力，大家應學習正確的飲食模式，逐步調整，找出最適合自己，並能終身奉行的飲食習慣，例如選擇有營養及健康的食物，並要了解自己對於眼前食物是「需要」還是「想要」，以免因為口慾而令體重節節上升。