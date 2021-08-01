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減肥謬誤｜做運動有出汗先可以消脂？
1 小時前
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減肥謬誤｜做運動有出汗先可以消脂？
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減肥謬誤｜做運動有出汗先可以消脂？

在減肥的路途上，實在有太多不同的說法和做法，加上網絡資訊泛濫，讓人難以辨別真偽，其中一個便是「做運動有汗出才可減肥消脂」，而事實上這是一大謬誤。

 

出汗在於降溫不代表消脂

人體出汗最大的功能，是幫助身體散熱，因此當體溫升高，便會透過出汗來帶走多餘的熱能，保持約攝氏37度的體溫，以免影響身體細胞運作，甚至中暑。再者，在天氣熱的時候即使站著沒動都一樣會出汗，難度這又可以減肥嗎？因此，運動時流汗只代表身體升溫，與減肥消脂效果並沒有很大關係。

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出汗是為身體降溫，與消脂關係不大。

消脂靠有氧系統

想有效消脂，先可簡單理解人體的能量系統。能量系統主要分有氧系統和無氧系統，後者又細分成磷酸原系統和乳酸系統。而會涉及燃燒脂肪的，就只有有氧系統。此系統利用醣原和脂肪產生能量，並產生二氧化碳和水，前提是氧氣要供應充足。因此，可以理解為只要不是「氣來氣喘」的情況，便已經正在燃燒脂肪！

 

留意呼吸作消脂指標

進一步想，既然睡覺和看電視都在消脂，便毋須做運動了吧？非也，因為這些靜態活動所需的能量很少，因此消脂的速度很慢。要加速脂肪消耗，就要做運動，但切勿以流汗作為指標，應留意心跳或呼吸。心跳計算需要先計數，再用智能錶等作監測，會較為麻煩，而用呼吸會較為簡單。正如上文提及，運動至「氣來氣喘」，代表未能為身體提供充足氧氣，亦即表示需要無氧系統介入提供能量，消脂效率下降。因此以消脂為目標的運動，強度毋須太高，只要呼吸比平時急促，但又可以保持與人對話不會吃力，已有相當不錯的消脂效率。

 

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可留意呼吸的深度和速度，要比平時吸氣多，又不會喘氣，已可有效消脂。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/減肥謬誤｜做運動有出汗先可以消脂？-278749
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