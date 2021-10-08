減肥遇瓶頸 兩款茶飲幫你繼續瘦

大家有否發現往往減重一段時間後，體重就停滯不前，然後稍為放鬆體型又再暴脹。其實減肥期間確實會出現平台期，只要保持耐性，再換個方式突破即可。今次介紹兩款簡單易做的茶飲，幫助你渡平台期，繼續keep住瘦。

很多人以為體重會跳崖式下跌，實際上是以樓梯式呈現，初期體重看似急速下降，通常是因為身體脫水而營造的假像，而健康的減重是以每周減少約0.5至1公斤的速度進行，並且要從飲食和運動兩方面入手，若單靠節食或斷食就很大可能失敗收場。

還到停滯期時，千萬別灰心，應持續飲食控制及增加運動量，提升基礎代謝率，支持身體跨越平台期。而要縮短平台期就要檢視一下自己的飲食和運動量，然後再作調整。

至於在中醫的角度，肥胖症是人體內蓄積過多的脂肪或水分所致，其中「脾主肌肉」，肥胖人士大多屬於脾氣虛弱、真氣不足、痰濕內停所引起，故此需要以燥濕化痰、消食理氣的治療方法去改善體質，以突破減重平台期，而以下兩款茶飲就是好幫手，但要適量飲用，飲得太多可能會帶來反效果。

陳皮茶

功效：理氣健脾、燥濕化痰，緩解消化不良、脹氣飽腹、便秘腹瀉等。

材料：陳皮10克、適量茶葉

做法：將陳皮洗凈，撕成小塊，和茶葉一起放入杯中，倒入熱水沖焗10分鐘，放涼即可飲用。

山楂冬瓜湯

功效：清熱利水，調節血壓和血脂，以及提升免疫力。

材料：冬瓜300克，乾冬菇50克，山楂10克，荷葉1/2塊

作法：冬瓜去皮切塊；冬菇浸水去蒂。將山楂、荷葉加水以大火煮滾，轉小火續煮10分鐘，濾汁後加入冬瓜和冬菇燉煮至冬瓜熟透，加鹽調味即可。