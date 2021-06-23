減肥錯誤丨4種謬論令脂肪難消

誰喜歡頂著一個大肚腩？但囤積在腹部的脂肪有時相當頑固，不易消除。美國生活指南網站《lifehack.org》就指出，啤酒肚難以消滅的其中一原因，可能是對減肥有4個錯誤理解，導致減肥失敗。

錯誤1：局部運動能減脂

一般治療是頭痛醫頭，腳痛醫腳，身體哪裏脂肪多就做針對性運動，似乎沒錯，但局部運動只會強化個別位置的肌肉，卻不能減少脂肪。而消除脂肪的最有效運動是全身性帶氧運動，透過加速身體新陳代謝而帶來燒脂的效果。

錯誤2：減肥要少吃肉

肉類脂肪較多，經常被認為是致肥的元兇之一，但攝取脂肪並不會造成肥胖，因為脂肪是三大營養元素之一，身體需要有適量的脂肪才能應付身體所需，尤其是脂肪為細胞合成的重要成分。只有攝取過多脂肪才會造成肥胖，所以減肥也要吃肉，揀一些較少脂肪及有益的肉類食用便可。

錯誤3：熱量愈少愈好

熱量太多造成肥胖，減肥自然要減少熱量攝取，極端節食當然很快能達到減肥的目的，但難以持久，而且身體的新陳代謝速度也因為沒有足夠養分而減慢，減重更難。

錯誤4：實行減肥餐就有效

坊間相傳很多減肥產品或減肥餐，聲稱效果神奇，令不少人爭相仿傚嘗試，但再有效的產品或食物，沒有飲食和運動的配合，都難以達到理想的減重效果。

其實減肥真的沒有捷徑，最終只有透過均衡飲食和恆常運動，才能達到減重消脂的目標。