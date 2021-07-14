減肥｜減得太快 易反彈兼易病？

雖然夏天已到，但減肥尚未成功的，也不適宜採取激進的減肥策略。事實上，最理想的減肥速度是每周減去1至2磅，身體才會容易適應與維持，如果減得太快，反而會出現各種各樣的問題，得不償失！

減肥太快易遇上平台期

如果一周減去的重量超過2磅，很有可能同時消耗了體內的肌肉和水分，前者會令人力量、耐力減退，長遠也會減低基礎代謝率，亦即減慢新陳代謝，容易出現平台期，又或愈減愈難減的情況。

減肥過急容易反彈

當體重急劇下降，身體就會以為進入了饑荒狀態，當回復正常飲食，或稍為吃多了一點，身體就會變得十分「吸收」，但由於肌肉已在減肥時流失，再吸收回來用剩的熱量就會以脂肪形式儲存體內，除了體重反彈得快，身體組成甚至比減肥前更差。

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減肥過度容易生病

要讓體重短時間下降，不免取用極端手段，如進食分量極少，但這會造成營養不良，容易出現體力變差、頭暈、抵抗力下降、內分泌失調等，女士甚至會出現月經不調等問題。

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因此，減肥應該因應專業人士建議的目標磅數，以每周減1至2磅的進度慢慢達成，只要每天造出500卡路里的熱量赤字，選擇優質食物、養成運動習慣並持之以恆，一定會有成果。