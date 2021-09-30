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港大研究：簡單介入 準爸爸戒煙率高九成
1 小時前
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戒煙港大醫學院癌症胎兒胎死腹中先天缺陷發育遲緩家庭和諧心理健康
港大研究：簡單介入 準爸爸戒煙率高九成
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港大研究：簡單介入 準爸爸戒煙率高九成

醫管局香港癌症資料統計中心今日公布最新癌症數字，肺癌重奪本港最常見癌症新症第一位，達5,575宗，而吸煙是引致肺癌的原因之一。而港大醫學院護理學院和公共衛生學院，聯同七間公立醫院婦產科合作的研究發現，在定期產檢時為準爸爸提供簡單介入，已可將戒煙成功率增加九成，有助提升整體家庭健康。

 

準爸爸吸煙或影響胎兒

吸煙除了提升吸煙者本身患上不同癌症風險之外，如吸煙者是準爸爸，還有可能增加胎兒胎死腹中、孩子先天缺陷或發育遲緩的風險。為研究針對準爸爸弁煙的有效介入方式，港大醫學院研究團隊於2018年10月至2020年2月期間，於廣華醫院、伊利沙伯醫院、瑪麗醫院、基督教聯合醫院、屯門醫院、東區尤德夫人那打素醫院和瑪嘉烈醫院招募了1,053名有吸煙習慣的準爸爸參與研究。

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領導和統籌是次研究的港大醫學院護理學院副教授王文炳博士(左)及助理教授(研究)陸子璡博士(右)。

提升戒煙成功率

參與者將會隨機分配至介入組及對照組，介入組會接收到簡短的戒煙建議、一周分量的尼古丁替代療法樣本，並轉介他們至戒煙服務，而對照組只得到簡短戒煙建議。在6個月的隨訪之後，介入組的核實戒煙率為6.8%，而對照組只得3.6%。雖然只提升約3個百分點，但兩個數字相差但九成。另一方面，介入組的家庭和諧方面也有更大改善，長遠對小朋友心理健康帶來良好影響。基於研究結果，研究團隊呼籲將簡單戒煙介入，納入至產前護理的恆常程序，助準爸爸戒煙。

 

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/港大研究：簡單介入-準爸爸戒煙率高九成-287267
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