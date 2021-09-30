港大研究：簡單介入 準爸爸戒煙率高九成

醫管局香港癌症資料統計中心今日公布最新癌症數字，肺癌重奪本港最常見癌症新症第一位，達5,575宗，而吸煙是引致肺癌的原因之一。而港大醫學院護理學院和公共衛生學院，聯同七間公立醫院婦產科合作的研究發現，在定期產檢時為準爸爸提供簡單介入，已可將戒煙成功率增加九成，有助提升整體家庭健康。

準爸爸吸煙或影響胎兒

吸煙除了提升吸煙者本身患上不同癌症風險之外，如吸煙者是準爸爸，還有可能增加胎兒胎死腹中、孩子先天缺陷或發育遲緩的風險。為研究針對準爸爸弁煙的有效介入方式，港大醫學院研究團隊於2018年10月至2020年2月期間，於廣華醫院、伊利沙伯醫院、瑪麗醫院、基督教聯合醫院、屯門醫院、東區尤德夫人那打素醫院和瑪嘉烈醫院招募了1,053名有吸煙習慣的準爸爸參與研究。

提升戒煙成功率

參與者將會隨機分配至介入組及對照組，介入組會接收到簡短的戒煙建議、一周分量的尼古丁替代療法樣本，並轉介他們至戒煙服務，而對照組只得到簡短戒煙建議。在6個月的隨訪之後，介入組的核實戒煙率為6.8%，而對照組只得3.6%。雖然只提升約3個百分點，但兩個數字相差但九成。另一方面，介入組的家庭和諧方面也有更大改善，長遠對小朋友心理健康帶來良好影響。基於研究結果，研究團隊呼籲將簡單戒煙介入，納入至產前護理的恆常程序，助準爸爸戒煙。

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