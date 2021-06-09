港大研究：耍太極都可以瘦腰

大肚腩可說是中央肥胖的明顯指標，但未必一定要仰臥起立等運動才能減肚腩，最新研究顯示緩慢輕柔的太極，與其他運動一樣，可以有效縮細腰圍，並減慢好膽固醇下降，而體重指數亦有改善，反映太極是一項適合中年以至年老體弱人士用作恆常運動的選擇。

為了解太極與傳統運動是否有一樣效用，香港大學的研究人員在2016年2月至2018年3月期間，邀請了543名年過50的市民參與研究。他們被分為三組，一組由教練指導下，每星期進行3次、每次1小時的太極班，第二組則在教練指導下進行相同頻率的中度強度運動，最後一組則為對照組，沒有做任何運動。

所有參加者在加入研究前、完成12星期測試後，以及測試後六個月，均需量度腰圍、體重、體重指數、好膽固醇水平及三酸甘油脂等。結果指出，與對照組比較，太極及運動組的參加者，腰圍都有減少，而且亦能減慢好膽固醇下降，顯示新陳代謝情況有好轉，而無論是太極組還是運動組，體重指數都有輕微下降。有關研究已刊載在《Annals of Internal Medicine》。

負責研究的香港大學公共衞生學院運動學副教授及分部主任蕭明輝接受外國傳媒訪問時表示，今次結果反映太極可以作為一項消除中央肥胖的替代運動，對於不喜歡或因行動不便而不能進行傳統運動的人士而言是一個好消息。他稱將會進行更多研究，以全面了解太極對健康的好處，而初步研究已證實太極對情緒及認知力等大腦健康有幫助。