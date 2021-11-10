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港大研究：顎骨不對稱 或是牙骹病成因
4 小時前
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港大研究：顎骨不對稱 或是牙骹病成因
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港大研究：顎骨不對稱 或是牙骹病成因

顳顎關節症(俗稱牙骹病)患者在進食、說話，或者只是張開嘴，顎骨肌肉和關節便會感到不適，甚至疼痛，大大影響日常生活；長期疼痛亦有可能導致抑鬱症等情緒病。香港大學牙醫學院口腔頜面外科團隊研究則發現，顎骨不對稱可能是引致牙骹病的成因。

 

面部不對稱者患病率較高

口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷醫生領導的研究團隊，研究了134名面部畸形患者的牙骹病患病率，當中82人屬面部不對稱。研究發現，面部不對稱的患者中，牙骹病患病率達67.1%，比沒有面部不對稱的患者高。而面部不對稱的牙骹病患者，近八成有顳下頜關節盤移位、多於三分一人有肌肉痛、五分一有關節痛。共同研究員卓秋槿醫生指，「面部不對稱患者的下顎關節和咀嚼肌肉長遠承受不對等壓力，會對顳下頜關節和肌肉造成慢性創傷，與牙骹病的症狀有密切關聯。」

團隊再進一步研究，利用手術矯正面部不對稱，對改善牙骹病的成效。結果接受過手後的面部不對稱患者，牙骹病患病率在術後6個月內減低了近六成，證明了手術的成效。

 

手術改善病情

面部不對稱可能是顎骨生長速度出現差異，也有可能由創傷造成，導致面部偏歪及咬合不正，影響外觀之餘，也妨礙飲食或言語功能。解決此問題，可透過顎骨矯正手術，將畸形的顎骨調整至合適位置，改善咀嚼和言語功能，並重塑輪廓。患者手術約需三至六周時間復元。

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顎骨矯正手術除可改善外觀，也有改善咀嚼和言語功能的效果，並減低牙骹病風險。
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口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷醫生(左)及卓秋槿醫生(右)。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/港大研究：顎骨不對稱-或是牙骹病成因-292915
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