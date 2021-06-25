港澳No.1虱目魚精 魚鱻森 好補身

魚鱻森採用台灣生態養殖15個月虱目魚熬煮，一包蘊含全魚精華，如優質蛋白、鈣質、膠原、牛磺酸等豐富營養，當中18種水解胺基酸有助增強抵抗力、提升精神狀況及減輕疲勞感。虱目魚精分子細小，容易被人體消化及吸收，兼且零脂肪、零膽固醇、低鈉。只需原包座熱3分鐘即可飲用，簡單方便！魚鱻森是港澳唯一連續3年榮獲「無添加三星評級認證」的食用精華品牌，不含調味料及防腐劑，男女老幼都啱飲！

魚鱻森虱目魚精(常溫版) 10包裝

銷售點(包括但不限於)：

Citysuper、J’s Garden菁雲、O'Farm 綠盈坊、Soda Mall首達百貨、點點綠、惠康、Market Place by Jasons、3hreesixty、HKTVmall及Ztore士多

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