準媽媽注意 半數孕婦攝取鐵質不足

孕育著新生命的準媽媽，需要足夠的營養應付自己與胎兒所需，但有研究發現，多達一半孕婦的鐵質水平偏低，近四分一更屬嚴重缺鐵，惟不少孕婦從未接受鐵質檢查，以致未能察覺自己需要攝取更多鐵質。

領導研究的加拿大多倫多大學學者Jennifer Teichman指出，儘管懷孕期間缺鐵的情況非常普遍，治療亦十分容易，但實際上卻似乎為人所忽略。她稱，孕婦對鐵質的需求很大，用以支持發育中的胎兒、生長中的胎盤及維持妊娠而上升的血液供應。一旦孕婦的鐵質不足，不但可造成懷孕期間貧血，令孕婦容易出現疲累和虛弱，嚴重時更可引起早產、嬰兒體重過低等後遺症。

該項刊載在《Blood Advances》的研究涵蓋逾44,000名孕婦，當中只有六成孕婦有做鐵質水平測試，而大部分測試均在懷孕早期進行，後期出現的缺鐵問題則可能會被忽略。

為免孕婦和胎兒的健康因為缺鐵受到影響，學者建議將鐵質檢查納入孕婦恆常檢測之中，以及早發現缺乏這種營養素的孕婦，而缺鐵的孕婦就需要服用由醫生處方的補充劑，從而補充所需。