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準過天文台丨點解打風見頭暈？日本醫生話「氣象病」作怪
2021-10-12
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準過天文台丨點解打風見頭暈？日本醫生話「氣象病」作怪
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所謂「氣象病」，是指因應天氣引起的大氣壓力變化，身體作出不同的生理反應。(互聯網圖片)

強烈熱帶風暴「圓規」逐漸迫近本港，天文台考慮下午5點20分或之前改發8號風球。自從上周五黑雨警告時間和周日熱帶風暴「獅子山」離港後，接連更改3號風球事件，令市民大眾對香港天文台的天氣預報失去信心。有網民更戲稱靠自己目測、身體反應等，「仲準過天文台」咁話！

講起「準過天文台」，長者必定會指身體上的風濕關節痛，但凡轉季、潮濕、打風落雨就會準時發作。但原來仲有一種奇怪情況，就是逢打風落雨就會有耳鳴、頭頸疼痛，甚至神經痛或頭暈等症狀，然而身體卻無異常問題。來自名古屋大學研究所主修疼痛生理學與環境生理學，及後在美國北卡羅萊納大學研究慢性疼痛與自律神經系統，有日本「天氣痛」權威的佐藤純博士指出，這種情況稱為「氣象病」。

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日本天氣痛與氣象病權威，現時在愛知醫科大學應診的佐藤純博士。(互聯網圖片)

甚麼是「氣象病」？元兇竟是內耳？

所謂「氣象病」，是指因應天氣引起的大氣壓力變化，身體作出不同的生理反應。根據博士解釋，人類耳朵的內耳後面部分，有一個類似傳感器、掌管身體平衡的「三半規管」，能夠感知來自外部的氣壓變化。當內耳捕捉到這些氣壓變化時，如果激活神經系統令交感神經活動變得活躍，導致心率和血壓發生變化，就會引發氣象病。

氣象病的表現症狀因人而異，有些人會頭頸疼痛、有人像暈車浪、有人會心跳加快、有人會情緒鬱悶等。大抵共同原因就是自身自律神經失調的不良反應。所謂「自律神經」，就是不會受大腦意識控制的反應，可分為掌管身體機能活動、疼痛和壓力有關的「交感神經」，以及負責身心放鬆的「副交感神經」。日常生活中，日間活動會由交感神經主導，晚間睡覺時就由副交感神經接棒，如果兩者出現失衡，就會出現自律神經失調。假若有人的內耳對氣壓變化特別敏感，容易激活交感神經變得異常活躍，就會出現上述的氣象病反應。

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耳垂對摺按摩。(互聯網圖片)
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起床後花10分鐘溫水浴。(互聯網圖片)
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起床和睡前，輕鬆做伸展小體操。(互聯網圖片)

有氣象病 佐藤純：「63%患者為女性 平均年齡42歲」

現時在愛知醫科大學應診的佐藤純，接受女性網上雜誌訪問指曾分析，有關氣象病求診的，63%患者為女性，而且平均年齡為42歲。「女性較男性更容易出現頭痛和肩膀僵硬，因此我認為這些症狀更容易受到天氣的影響。更年期也受天氣影響，而且當經前綜合症(PMS)跟氣壓變化兩種因素重疊時，症狀往往會惡化。由於與男性相比，女性的自律神經較脆弱，因此她們體質通常很冷，也容易受到溫度和氣壓變化所影響。」

博士推薦 3種氣象病緩解小方法

耳垂對摺按摩：耳朵血液循環不暢通，會令內耳的淋巴液處於停滯狀態，易引起頭暈、頭痛等症狀。可嘗試將耳垂對摺按摩，每次動作相隔約5秒，長遠可促進耳朵的血液循環。另外好像坐飛機會耳鳴一樣，可佩戴耳塞來改善症狀。

起床後花10分鐘溫水浴：起床後泡溫水浴，可以減少促進睡眠的荷爾蒙褪黑激素，增加產生平衡身心的血清素，喚醒身體活動。此外晨光的刺激有助調節生物鐘，長遠可穩定自律神經。

起床睡前 輕鬆做伸展小體操：定期伸展連動可軟化肌肉，可使身體不易受天氣影響。通過使用硬性網球，它可以鍛煉正常拉伸時難以拉伸的深層肌肉。透過滾動網球，直接對肌肉施加壓力以拉伸和緩解緊張。這運動只須躺在床上便可，將身體放在網球上並慢慢施加壓力，再逐漸轉移到每個部位，如後腦、頸部、下巴下方、臉頰、耳朵下方和肩胛骨周圍，找到一個舒適的部位進行按壓即可。

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/準過天文台丨點解打風見頭暈？日本醫生話「氣象病」作怪-288412
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