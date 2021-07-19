滾水丨阿媽話：翻煮滾水可致癌？

大家有否聽過阿媽教落，「煲過的水不能翻煲，否則會中毒甚至致癌！」

實情又是如何？自來水確實可能含有亞硝酸鹽，但含量極低，即使反覆煲滾或會亞硝酸鹽含量有些微增加，但仍遠低於每日攝取安全容許量。

亞硝酸鹽被世界衛生組織國際癌症研究總署(IARC)列為2A類致癌物，即攝入過多時可能會產生不良反應，在胃酸環境下可能與食物中的胺類與醯胺類化合物反應，產生致癌性亞硝基鹽。但自來水的亞硝酸鹽含量很低，即使重複加熱煲滾10次，亞硝酸鹽含量仍遠低於世衛的攝取上限。其實與其擔心飲水會吸收亞硝酸鹽，倒不如少吃含有更多化學成分、更傷身的腸仔、肉丸等加工肉製品！

另外，亦有都市傳說指「開水擺過夜會有菌」，但其實水的成分並無蛋白質或糖分，細菌難以生長和繁殖，所以開水長時間擺放後也不會有細菌。但前提是裝水的容器要潔淨無菌，若水杯殘留口水或食物碎屑，則會容易孳生細菌。

想飲水飲得健康？每次加水到電熱水壺前，應先倒清壺內的水，避免雜質或鐵銹等累積成水垢，也可以擠一點檸檬汁來清潔水壺，既安全又衞生。