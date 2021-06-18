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炎夏要消暑 生冷食物降溫不降火
39 分前
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炎夏要消暑 生冷食物降溫不降火
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別以為常吃凍食可以下火，經常食用生冷涼食會令身體無法自然排走熱氣，結果愈吃反而愈燥火。(互聯網圖片)

熱辣辣的夏天才剛開始了不久，多國已經出現破記錄的高溫天氣，身處又熱又翳焗的香港，總令人忍不住想開大冷氣，再拿出透心涼的雪糕、啤酒和荔枝等涼快食品，驅走一身暑氣，但別以為常吃凍食可以下火，經常食用生冷涼食會令身體無法自然排走熱氣，結果愈吃反而愈燥火。

不想火氣上身令身體感覺更燥熱，有5種食物就要避免。第一是少吃辛辣刺激、油炸或烤焗的食物，而烹調時亦要避使用用燥熱的食材，如羊肉、蝦、辣椒、薑、麻油及胡椒等，燥熱水果如荔枝、龍眼、芒果、釋迦和榴槤等也是小吃為妙。至於蛋糕、麵包和零食，多吃會致口渴及上火，冷飲就更會影響脾胃功能，對身體有害無益。

如果真的想消除暑氣，中醫建議可以吃些較涼性的食物，例如綠豆湯、烏梅湯、青草茶、椰子水和檸檬汁，但就不宜加冰塊，而在雪櫃拿出來後也應放置一陣，待稍為回暖後才飲用。至於水果就可以選擇梨、蓮霧、西瓜及奇異果等，但體質偏寒的人則不宜多吃，當然大家也亦要多喝開水，補充身體流失的水分。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/炎夏要消暑-生冷食物降溫不降火-272541
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