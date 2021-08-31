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炭疽｜山東爆疫？認清3種感染途徑
1 小時前
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炭疽生化襲擊炭疽桿菌山東省炭疽孢子皮膚性炭疽腸炭疽吸入性炭疽抗生素疫苗
炭疽｜山東爆疫？認清3種感染途徑
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炭疽｜山東爆疫？認清3種感染途徑

或者大家認識炭疽多是生化襲擊還多於是一個病，不過最近山東省就有兩宗人類感染炭疽個案，更造成一名14歲學生死亡。炭疽病由炭疽桿菌引起的細菌性疾病，這類細菌生存於郊野環境，所以通常發生於動物身上，但亦可感染人類。

 

炭疽病可致命

炭疽孢子可以透過皮膚接觸、腸胃或呼吸道進入人體而致感染，而因應不同的感染途徑，會出現不同的徵狀：

皮膚性炭疽：受感染位置初時會凸起和痕癢，或起水泡，然後會形成黑色、無痛的壞死性潰瘍，部分患者或出現發、肌肉痛、嘔吐等情況。若沒有治療，死亡率高達20%，不過接受適當治療便可痊愈。

腸炭疽：患者會噁心、嘔吐、嚴重腹瀉及發燒，宜及早治療，否則可致命。

吸入性炭疽：最嚴重的炭疽病，初時徵狀與感冒相似，隨後會快速惡化至呼吸困難和休克，如沒有及早治療大多數患者會死亡。

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炭疽是一種細菌性疾病，能以抗生素治療，但最重要是及早治療。

抗生素可治炭疽

治療上只要及時適當使用抗生素便可，而平時除了注意個人衛生外，亦要避免接觸受感染動物或受污染的動物產品。雖然炭疽有疫苗可以預防，但接種程序需時18個月，且副作用多，再加上香港近10年並沒有相關感染個案，所以接種的需要不大，也毋須過分擔心。

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曾有生化襲擊是透過郵寄炭疽孢子粉末作出攻擊。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/炭疽｜山東爆疫？認清3種感染途徑-282941
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