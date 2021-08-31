炭疽｜山東爆疫？認清3種感染途徑

或者大家認識炭疽多是生化襲擊還多於是一個病，不過最近山東省就有兩宗人類感染炭疽個案，更造成一名14歲學生死亡。炭疽病由炭疽桿菌引起的細菌性疾病，這類細菌生存於郊野環境，所以通常發生於動物身上，但亦可感染人類。

炭疽病可致命

炭疽孢子可以透過皮膚接觸、腸胃或呼吸道進入人體而致感染，而因應不同的感染途徑，會出現不同的徵狀：

皮膚性炭疽：受感染位置初時會凸起和痕癢，或起水泡，然後會形成黑色、無痛的壞死性潰瘍，部分患者或出現發、肌肉痛、嘔吐等情況。若沒有治療，死亡率高達20%，不過接受適當治療便可痊愈。

腸炭疽：患者會噁心、嘔吐、嚴重腹瀉及發燒，宜及早治療，否則可致命。

吸入性炭疽：最嚴重的炭疽病，初時徵狀與感冒相似，隨後會快速惡化至呼吸困難和休克，如沒有及早治療大多數患者會死亡。

抗生素可治炭疽

治療上只要及時適當使用抗生素便可，而平時除了注意個人衛生外，亦要避免接觸受感染動物或受污染的動物產品。雖然炭疽有疫苗可以預防，但接種程序需時18個月，且副作用多，再加上香港近10年並沒有相關感染個案，所以接種的需要不大，也毋須過分擔心。