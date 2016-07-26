無故呼吸心跳加快 原來驚恐突襲

當面臨危險時，人體腎上腺素分泌會增加，繼而出現呼吸急促及心跳加速等現象，以準備身體隨時戰鬥或逃跑(Fight-or-flight response)。而驚恐症患者即使在安全情況，仍會無故出現這些生理反應，由於驚恐突襲隨時出現，患者每日都過著膽顫心驚的生活。

驚恐症首次發病，大多在15至25歲。精神科專科醫生關凱旋指出，「此病主要成因是患者腦內的傳遞物質水平失衡，包括血清素、去甲腎上腺素和氨酪酸等，同時亦受遺傳、心理和環境因素影響。」

發病無先兆

當驚恐突襲時，患者會無故冒汗、頭暈、心悸或感到呼吸困難，甚至產生「快將窒息」的感覺。病情嚴重的患者每天經歷驚恐突襲，甚至一日發作數次，每次可持續5分鐘至1小時不等。由於驚恐突襲毫無先兆，患者每天都過得膽顫心驚，害怕外出時突然發作，部分患者甚至因此避免外出或到人多的地方。



為壓力找出口

一般而言，驚恐症患者平日的情緒普遍正常，但發病時驚恐情緒會突然爆發，以致出現不同程度的驚恐反應。除了年齡及家族史等高危因素外，負面、焦慮及災難性思想或加劇驚恐症狀，而壓力大亦有可能誘發此病，因此尋找合適的紓壓活動，例如帶氧運動、瑜伽、靜觀及冥想等練習，為心中壓力提供一個出口，可有助減低壓力對精神健康的影響。

藥物調節傳導物質水平

一旦病發時，關凱旋提醒，「患者最重要是保持冷靜，並透過放鬆肌肉及調節呼吸節奏，讓自己平靜下來。」 患者要避免跌入驚恐症狀的思想陷阱，了解驚恐突襲時有可能出現的身體反應，緊記自己並無即時生命危險或嚴重疾病，否則只會「自己嚇自己」，反令症狀加劇。面對驚恐突襲，除在發病時保持冷靜外，患者或需接受藥物治療，以調節腦內傳導物質如血清素及去甲腎上腺素等水平。病情輕微的個案一般在用藥約2至3星期後好轉，而較嚴重個案則需約半年以上療程。患有其他情緒共病的患者可能服藥期更長和需接受認知行為治療，調整思維模式來協助改善心裡障礙。



長期精神繃緊

曾有二十多歲的患者，因職場競爭氣氛及繁忙工作而長期處於精神繃緊狀態。他亦經常追看疫情新聞，並愈看愈不安，後來陸續出現胃痛、頭暈、發冷、呼吸困難及心跳加速等症狀。病情嚴重時，需要每星期請一至兩天病假，並盡量避免外出。後來他確診驚恐症並接受精神科治療，病情便得以改善。