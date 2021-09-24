無記性有得救？磁刺激或有助促進記憶形成

年老、腦退化和腦創傷等都可降低形成情景記憶、即新記憶的能力，而有研究就發現，對大腦特定部位進行低頻磁刺激，可以增強新記憶的形成，縱使還需更多研究證實療效，但就為改善因腦退化等疾病而記憶力下降的患者提供新的治療方向。

對日常生活的記憶十分重要，不但是個人的回憶，也有助確保日常運作，例如記住手機的位置或購物清單的內容。只是形成新記憶的能力會隨著年齡的增長而緩慢下降，創傷及阿茲海默症等疾病也會損害這種記憶力。

英國格拉斯哥大學的研究人員便發現，低頻率的磁脈衝刺激有助增強情景記憶。研究人員於是使用一種名為重複經顱磁刺激(rTMS)的技術，將脈衝傳送到20名志願者的左側額葉皮層(DLPFC)，另一半則接通到與記憶無關的大腦區域。結果發現，左側額葉皮層受磁刺激的人，測試中回憶單詞的能力明顯較佳。

研究人員指適當的磁刺激似乎有利於記憶編碼，但仍需要進一步研究以理解及確定療效，並探討此療法用於逐漸失去情景記憶的阿茲海默症患者身上，從而幫助他們保住記憶，減低病情對生活的影響。