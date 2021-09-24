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無記性有得救？磁刺激或有助促進記憶形成
2 小時前
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腦退化低頻磁刺激格拉斯哥大學情景記憶重複經顱磁刺激左側額葉皮層阿茲海默症
無記性有得救？磁刺激或有助促進記憶形成
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有研究就發現，對大腦特定部位進行低頻磁刺激，可以增強新記憶的形成。(互聯網圖片)

年老、腦退化和腦創傷等都可降低形成情景記憶、即新記憶的能力，而有研究就發現，對大腦特定部位進行低頻磁刺激，可以增強新記憶的形成，縱使還需更多研究證實療效，但就為改善因腦退化等疾病而記憶力下降的患者提供新的治療方向。

對日常生活的記憶十分重要，不但是個人的回憶，也有助確保日常運作，例如記住手機的位置或購物清單的內容。只是形成新記憶的能力會隨著年齡的增長而緩慢下降，創傷及阿茲海默症等疾病也會損害這種記憶力。

英國格拉斯哥大學的研究人員便發現，低頻率的磁脈衝刺激有助增強情景記憶。研究人員於是使用一種名為重複經顱磁刺激(rTMS)的技術，將脈衝傳送到20名志願者的左側額葉皮層(DLPFC)，另一半則接通到與記憶無關的大腦區域。結果發現，左側額葉皮層受磁刺激的人，測試中回憶單詞的能力明顯較佳。

研究人員指適當的磁刺激似乎有利於記憶編碼，但仍需要進一步研究以理解及確定療效，並探討此療法用於逐漸失去情景記憶的阿茲海默症患者身上，從而幫助他們保住記憶，減低病情對生活的影響。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/無記性有得救？磁刺激或有助促進記憶形成-287111
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