煮食班助少數族裔抗三高

香港有不少少數族裔居民，單是葵青區已經有二萬多人，當中巴基斯坦人為最多數，有超過3,600人。葵青地區康健中心發現，不少少數族裔會員在簡單身體檢查中發現有肥胖、高血糖，甚至糖尿病問題，因此特別推出煮食班，讓會員製作較為健康又不失傳統風味的巴基斯坦食物。

葵青地區康健中心社區健康助理木慧雅(Javria)表示，「不少會員外表看似健康，但飲食一般較多油多糖，生育後亦沒有理會身形，忽略了健康問題。可是礙於語言障礙，看醫生不懂得溝通，不懂得用藥和運動，慢慢便放棄，加上對疾病的認知較低，年紀漸高時即使有病徵出現都以為是正常的事。」

語言不通成障礙

木慧雅續指，「巴基斯坦人因為宗教而不吃豬肉，而其他肉食也須為清真肉類，當想出外用膳，因語言不通，便很難確定食物中有沒有豬肉或豬油等成分，也不知道是否清真肉類。加上不懂得與鄰居溝通，慢慢地巴基斯坦婦女只會躲在家中。」幸而葵青地區康健中心為少數族裔提供了平台，讓他們發聲之外，也可以在健康方面幫助他們。

改造健康傳統小食

傳統上巴基斯坦人飲食偏向高脂高糖，如咖喱、自己用全脂奶製作的乳酪、甜品等。葵青地區康健中心註冊營養師張佩斯表示，「自4月開始的煮食班，便會分享用健康的方法去製作傳統食物，長遠避免三高(高血壓、高血糖和高膽固醇)問題。例如齋戒月中常吃的小食椰棗，主要為澱粉質，我們會教她們加入堅果類、羅望子等製成椰棗糖，當中包含蛋白質、不飽和脂肪酸、纖維，更飽肚之外亦有更均衡營養。」

多方面支援

育有一歲半小朋友的夏亞沙Aisha Naheed，早前參加坊間的拉筋班才認識到地區康健中心，因為傳統上的健康飲食十分淡味，所以不愛吃，但當知道煮食班的健康食物可以融入傳統飲食中，就有興趣參加。就讀中五的吳加加 Malaiqa指不少人以為只要有運動就可保持健康，但其實飲食都一樣重要，希望可以學到製作加入自己國家材料的意粉、漢堡包等，讓思想較傳統的爸爸都肯試，也想帶同媽媽一同參加煮食班。

葵青地區康健中心高級服務發展主任許寶瓔指，除了煮食班，亦有為少數族裔開辦運動班、健康講座以及紓壓工作坊等，希望從不同方面支援到葵青區的少數族裔。

健康椰棗糖

材料：椰棗50克、羅望子25克、合桃4粒、開心果15粒、白芝麻10克、亞麻籽5克

做法：

1. 用小火烘香芝麻和亞麻籽備用。

2. 洗乾淨椰棗及羅望子，用熱水浸軟。

3. 去除椰棗及羅望子的核，用攪拌器打勻。

4. 將合桃和開心果壓碎成小塊，並與椰棗泥拌勻。

5. 拌勻後搓成原本椰棗的形狀和大小，再於表面沾上芝麻和亞麻籽。

6. 最後用糖紙包好即成。