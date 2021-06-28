Am730
Am730
Am730
Am730
Health
煮食班助少數族裔抗三高
3 小時前
#Hashtags
少數族裔巴基斯坦葵青地區康健中心肥胖高血糖糖尿病煮食班溝通椰棗健康椰棗糖
煮食班助少數族裔抗三高
news-images
(左起)吳加加、張佩斯、夏亞沙。

香港有不少少數族裔居民，單是葵青區已經有二萬多人，當中巴基斯坦人為最多數，有超過3,600人。葵青地區康健中心發現，不少少數族裔會員在簡單身體檢查中發現有肥胖、高血糖，甚至糖尿病問題，因此特別推出煮食班，讓會員製作較為健康又不失傳統風味的巴基斯坦食物。

葵青地區康健中心社區健康助理木慧雅(Javria)表示，「不少會員外表看似健康，但飲食一般較多油多糖，生育後亦沒有理會身形，忽略了健康問題。可是礙於語言障礙，看醫生不懂得溝通，不懂得用藥和運動，慢慢便放棄，加上對疾病的認知較低，年紀漸高時即使有病徵出現都以為是正常的事。」

語言不通成障礙
木慧雅續指，「巴基斯坦人因為宗教而不吃豬肉，而其他肉食也須為清真肉類，當想出外用膳，因語言不通，便很難確定食物中有沒有豬肉或豬油等成分，也不知道是否清真肉類。加上不懂得與鄰居溝通，慢慢地巴基斯坦婦女只會躲在家中。」幸而葵青地區康健中心為少數族裔提供了平台，讓他們發聲之外，也可以在健康方面幫助他們。

改造健康傳統小食
傳統上巴基斯坦人飲食偏向高脂高糖，如咖喱、自己用全脂奶製作的乳酪、甜品等。葵青地區康健中心註冊營養師張佩斯表示，「自4月開始的煮食班，便會分享用健康的方法去製作傳統食物，長遠避免三高(高血壓、高血糖和高膽固醇)問題。例如齋戒月中常吃的小食椰棗，主要為澱粉質，我們會教她們加入堅果類、羅望子等製成椰棗糖，當中包含蛋白質、不飽和脂肪酸、纖維，更飽肚之外亦有更均衡營養。」

多方面支援
育有一歲半小朋友的夏亞沙Aisha Naheed，早前參加坊間的拉筋班才認識到地區康健中心，因為傳統上的健康飲食十分淡味，所以不愛吃，但當知道煮食班的健康食物可以融入傳統飲食中，就有興趣參加。就讀中五的吳加加 Malaiqa指不少人以為只要有運動就可保持健康，但其實飲食都一樣重要，希望可以學到製作加入自己國家材料的意粉、漢堡包等，讓思想較傳統的爸爸都肯試，也想帶同媽媽一同參加煮食班。

葵青地區康健中心高級服務發展主任許寶瓔指，除了煮食班，亦有為少數族裔開辦運動班、健康講座以及紓壓工作坊等，希望從不同方面支援到葵青區的少數族裔。

news-images
木慧雅指葵青區的少數族裔多為基層人士，他們經常要面對溝通問題。
 news-images
健康椰棗糖

健康椰棗糖

材料：椰棗50克、羅望子25克、合桃4粒、開心果15粒、白芝麻10克、亞麻籽5克

做法：
1. 用小火烘香芝麻和亞麻籽備用。
2. 洗乾淨椰棗及羅望子，用熱水浸軟。
3. 去除椰棗及羅望子的核，用攪拌器打勻。
4. 將合桃和開心果壓碎成小塊，並與椰棗泥拌勻。
5. 拌勻後搓成原本椰棗的形狀和大小，再於表面沾上芝麻和亞麻籽。
6. 最後用糖紙包好即成。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/煮食班助少數族裔抗三高-274171
#Hashtags
少數族裔巴基斯坦葵青地區康健中心肥胖高血糖糖尿病煮食班溝通椰棗健康椰棗糖

酷熱天氣｜中醫消暑良方

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
酷熱天氣｜中醫消暑良方
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多