熱焫焫 食8種Juicy蔬果補補水

香港的夏季，炎熱加上濕悶的天氣，讓人汗流浹背，稍一不慎便容易脫水甚至中暑。天時暑熱除了要多飲水，也可以吃一些高水分的蔬果，令身體水源充足，才能抵抗一股又一股的熱浪。

不說不知，原來身體缺乏超過體重2%的水分，便會有口乾舌渴的情況，嚴重時更會出現皮膚失去彈性、消化不良、噁心、頭暈、頭痛等症狀，但到這時才飲水便可能太遲。其實，每個人需要的水量也不一樣，例如需要戶外工作或流汗多的人就要補充多些水分，一般來說，若尿液呈淡黃或無色便顯示身體夠水，如尿量偏少或較深色，就要快些飲多些水。

飲水之外，新鮮食物如水果、蔬菜與肉類等食物也提供了一些水分，其中不少蔬果的水分都超過80%甚至90%，多吃這些蔬果不但能幫助身體補水，也能添補維他命、礦物質及膳食纖維，如維他命B6、葉酸、鐵及鉀。以下是8種含水分高的蔬果：

大白菜：96%、菠菜：93%、木耳：91%、紅蘿蔔：90%、梨：89%、石榴：89%、蘋果：87%、橙：87%