營養師推薦飲食攻略 吃出超強免疫力

疫情尚未結束，要防病防疫首要提升身體免疫力。免疫系統作為人體健康的最後一道防線，主宰著身體的免疫反應，幫助對抗外來的致病原，而日常飲食的品質和免疫力息息相關，優質的營養能夠讓身體的免疫大軍養足戰力，捍衛身體健康。註冊營養師Vivian Chu就公開提升免疫力的飲食攻略，助大家在「疫」境中繼續保持健康，吃出超強免疫力。



7大營養素全面提升免疫系統

Vivian留意到網絡上有不少報道指出，服食維他命C能有效增強免疫力，事實上，要全面提升免疫系統，單靠攝取維他命C並不足夠，一定要多角度吸收不同微量營養素，為身體加上層層防護。而微量營養素，包括不同的維他命及礦物質，都可輕易在下列的天然食物中攝取：

1 維他命A

功能：加強細胞及黏膜保護，維持呼吸道及腸道健康，減低病菌進入腸胃的機會。

食材：紅蘿蔔、南瓜、番薯、菠菜、西蘭花

2 維他命B

功能：幫助食物轉化成能量，有助細胞生長及對抗感染。

食材：穀物、魚類、肉類、雞蛋、奶類

3 維他命C

功能：刺激身體製造抗體，增強身體抵抗力。一般成年女士建議攝取量為75毫克，男士則為90毫克。有研究顯示只要攝取200毫克以上的維他命C有助縮短感冒時間10至20%。

食材：奇異果、木瓜、三色椒

4 維他命D

功能：支持免疫系統，加速痊癒。一般成人每日需攝取維他命D為600國際單位(IU)。由於人體經曬太陽身體會製造維他命D，所以每天只要曬15分鐘太陽，身體便足以製每日所需。

食材：經過太陽照射的蘑菇、三文魚、添加維他命D的奶類製品或豆漿。

5 維他命E

功能：抗氧化、有助合成肌肉、紅血球及神經組織

食材：果仁、菜油、牛油果

6 鐵質

功能：製造紅血球及為身體傳送氧分及營養；長期貧血會令免疫力功能下降。

食材：紅肉、蛋黃、紅腰豆、青口

7 鋅質

功能：啟動控制及調節免疫反應淋巴細胞，釋出抗體，集中攻擊病原體。一般成人每日建議攝取8至11毫克。

食材：豬肉、牛肉、海鮮、豆腐、果仁



Vivian提醒，幼兒、長者、孕婦及長期病患者往往屬免疫力較弱人士，日常飲食的營養攝取需要多加留意營養配搭。值得留意的是每種食物所含的營養都有不同功能，當中某些食物有助增強免疫力，家人在預備食物時應了解他們的飲食習慣，配合喜愛的食物替代而做出適當配搭，攝取多元化和充足的營養才最重要。



2款滋味有營食譜

牛油果焗蛋多士

材料：牛油果1/2個、麵包1片、雞蛋一隻、大啡菇1個、低脂碎芝士20克、黑椒少許

做法：先將雞蛋烚熟、去殼並切粒；將牛油果及大啡菇切片，將所有材料舖上麵包，加上調味料及碎芝士，焗8分鐘即成。

味噌三文魚豆腐湯

材料：三文魚100克、硬豆腐1磚、紅蘿蔔8片、本菇1/2碗、味噌1湯匙、無添加鰹魚粉1茶匙、清水500毫升、蔥花少許

做法：將材料洗淨並切粒；先煎香三文魚粒，撈起備用。在原鍋中加入滾水和鰹魚粉，加入本菇、蘿蔔片煮10分鐘至軟身，再加入豆腐、蔥花、煎熟的三文魚，煮5分鐘再加入味噌調味，即成。