營養師教路 得舒飲食法4大重點

香港人工時長，一日三餐經常在外解決，不良飲食習慣令中風逐漸年輕化。據世界衛生組織的報告顯示，80%冠心病及腦中風其實與不良飲食習慣及缺乏運動有關。若想及早預防心血管疾病，應如何從飲食入手？註冊營養師Vivian Chu指，在眾多心血管疾病的風險因素中，高血壓與心血管疾病的關聯最強，「得舒飲食法」正是針對預防和控制高血壓而設計的餐單，主張多吃全榖類、高纖蔬果、低脂食品，選擇高鉀、鎂、鈣的食物，並嚴格限制鈉質和飽和脂肪攝取。

1. 減少鹽分和鈉質攝取 以天然香料調味取替

採用天然香料取代鹽及高鹽分調味料。多使用薑葱蒜、香草及香料(咖喱粉及黃薑粉等)為餸菜調味。天然調味料本身含有各式植物抗氧化物，亦有利血管彈性及健康。Vivian亦建議每天應攝取不超過2,000毫克鈉(相等於1茶匙鹽)。外出進食時，應避免「撈汁」吃飯，醬料亦盡量另上，以減少鈉質攝取。

2. 避免攝取高飽和脂肪及反式脂肪食物

飽和脂肪主要來自動物性脂肪，例如牛腩、排骨、雞翼等肉類，即食麵亦含量不少。至於反式脂肪，常見於鬆化、高溫焗製的食物，例如酥皮、油炸食品等，應盡量減少食用。因此類脂肪會增加血液中的壞膽固醇，同時過量的油脂也會令血管收窄，增加心血管疾病風險。

3. 多進食含奧米加三脂肪酸的食物及低脂肉類

三文魚、沙甸魚和黃花魚等均含奧米加3脂肪酸，可有助維持心臟健康。因人體無法自行製造奧米加3脂肪酸，所以必須從食物中攝取，建議每周進食2次(每次約100克)油脂豐富的魚或深海魚以補充奧米加3脂肪酸。除了進食肉類以外，雞蛋、黃豆及豆類製品同樣含優質蛋白質，亦屬健康低脂之選。

4. 攝取高纖、高鉀、高鈣、高鎂蔬果堅果

Vivian建議每人每日需進食3份蔬菜和2份水果，多選擇含較高水溶性纖維及果膠的蔬果，如菇類、木耳、蘋果等。水溶性纖維會與壞膽固醇結合並排出體外，有助降低膽固醇、血壓及增加血管彈性。而適量的礦物質(鈣、鎂、鉀質)亦有利於維護血壓。故每日攝取1至2份低脂奶品類及1湯匙無添加果仁亦屬不錯的選擇。

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