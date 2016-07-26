父親節丨8旬劉詩昆同7個月貝貝過節 男人生育年齡大揭秘

呢個父親節對國寶級鋼琴家劉詩昆來說，可謂別具意義。事關已年屆82歲的劉詩昆老來得女，去年11月44歲太太孫穎在美國誕下重6.15磅愛女劉蓓蓓，並取了「貝貝」乳名。對於同現時7個月大的貝貝肥肥白白首過父親節，劉詩昆視她可謂掌上明珠，甚為痛愛，又大讚貝貝比兩位哥哥漂亮，孫穎更指劉詩昆試過一小時入房偷望寶貝女6次之多，相當黏身。

劉詩昆81歲老當益壯，甚有福氣老來得女，其實孫穎算是高齡產婦，那到底劉詩昆如何「勁力十足」，可以令生育年齡「無底線」呢？有研究指，男人最佳的生育年齡約為30至35歲，當超過35歲後，精子的質量就會下滑；然而若平時注意飲食養生，也有鍛煉身體，精子的質量有可能保持長久，延長男士的生育能力。因此不難想像心廣體健的劉詩昆，能夠有心有力啦！

孫穎透露本周六26日，她與劉詩昆將參與音樂會演出，屆時更會安排喜歡音樂的貝貝首次上台獻花呢。