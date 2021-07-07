牙齒健康｜水牙線幫到手？

早前香港社區組織協會及香港老人權益聯盟的調查發現多達96%受訪長者沒有定期檢查牙齒，亦有近半長者過去一年曾牙痛至難入眠。當然除了定期的牙科檢查外，平日的牙齒護理亦相當重要。近來水牙線相當受觀迎，事實上潔齒效果如何？

水牙線清除牙石更強

水牙線的原理是利用水力去清潔牙縫，甚至可以按摩牙齦。牙縫清潔過後，亦可減少細菌在當中孳生，或有助減少流血和牙周病風險。曾經有一個研究，比較刷牙配合使用水牙線，以及刷牙加上用傳統牙線，共有70個參與者，隨機分配到這兩組，完成單次清潔牙齒之後，發現水牙線組可清除74.4%牙石，而傳統牙線組則只有57.7%。不過牙醫一般仍認為它不能取代傳統牙線。

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清除牙菌膜

牙醫建議，每天早晚刷牙，並每天最少使用一次牙線，以確保清除食物殘渣及牙菌膜。牙醫建議牙線可在晚餐之後使用，可避免食物碎屑留在牙縫一整晚，繼而孳生細菌。若使用牙線上有困難，亦可嘗試用牙線棒，起初會較容易掌握。

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清潔牙齒鄰面

使用傳統牙線，先取出大約20至25厘米長的牙線，結成一個圈，並每次使用大約2厘米的長度，慢慢左右拉動，以滑進牙縫。將牙線緊貼牙齒鄰面，拉到牙齦溝最深處並上下拉動，然後再緊貼另一牙齒鄰面重複動作。換上牙線清潔的位置並重複以上步驟直至完成清潔所有牙齒鄰面。