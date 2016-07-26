牛奶丨消委會指日本牛奶脂肪過高 飲全脂奶易有三高嗎？

消委會日前測試市面40款牛奶和牛奶製品，指其中兩款標示「特選3.6」及「特選3.7」的日本牛奶樣本，檢出總脂肪含量高於其他全脂牛奶樣本的平均值。其實飲用全脂奶，是否容易增加患三高，特別是高膽固醇的風險呢？香港人鍾意「日本製造」，咁日本牛乳及乳製品五花八門，到底又如何分類？
觀念要釐清 飲全脂牛奶非患三高的因素
別以為全脂牛奶含有飽和脂肪，脂肪含量高「肥膩」而少飲甚至轉飲低脂牛奶，這種觀念是錯誤的。
舉例說，成年人健康飲食建議，假若所需熱量為1,800卡路里，那麼每天需要攝取的脂肪應為450至630卡路里，相當於50至70克；然而一杯全脂牛奶(250毫升)的脂肪含量僅約8克，最多佔全日攝取量約11.4%而已。另外影響人體三高風險的，應是反式脂肪這一類「壞脂肪」，實際上全脂牛奶含有豐富有益的脂肪酸：
- 油酸：有降低壞膽固醇，提高好膽固醇的作用，對心臟有保護效果
- 卵磷脂：促進膽固醇和脂肪代謝，防止血管硬化。
- 短鏈脂肪酸：這種脂肪酸容易被消化吸收，具免疫調節、抗發炎效果。
- 中鏈脂肪酸：可減低胰島素阻抗，或有助降低患2型糖尿病風險。
過去一項發表在《BMJ Open Diabetes Research》的研究，更表明攝取全脂奶和高血壓、糖尿病、代謝症候群的發生率較低有關。統計指每天食用2份以上全脂乳製品，罹患糖尿病和高血壓的風險會降低11至12％。其實怕肥胖，應該從蛋白質、脂肪與碳水化合物共同製造的熱量入手，如果入不敷支，就會儲存在身體形成脂肪，故此解決三高應該從整體飲食習慣和運動入手才對。
教你分辨日本牛乳分類
消委會指有日本牛奶脂肪含量過高，然而日本人卻照買照飲，那就是由於日本人整體飲食習慣跟香港人不同，不可斷章取義，亦要因應自身營養需要作選擇。既然香港人喜愛日本牛奶，那又如何分辨不同乳製品的含意？
- 牛乳/成分無調整牛乳：顧名思義就是全脂鮮牛乳。
- 成分調整牛乳：減少脂肪、水分和礦物質含量的牛乳
- 低脂肪牛乳/無脂肪牛乳：低脂或脫脂牛奶，脂肪含量分別在0.5至1.5％/0.5％以下。
- 加工乳：改變濃度口感的牛奶，會加入脫指奶粉、奶油等乳製品。
- 乳飲料：添加其他成分的牛奶製品，例如水果牛奶、牛奶咖啡等。
日本牛奶冬天好飲啲？
日本牛奶絕大多數都是來自黑白相間的荷蘭乳牛，其餘會是瑞士黃乳牛，另外由於乳牛物種並不耐熱，固此冬天所產牛奶脂肪較高，口感較濃厚；相反夏天出產脂肪含量相對較低。
新鮮牛奶是如何誕生？
香港人祟尚有機健康，飲奶都要揀「新鮮直送」，那麼一支新鮮牛奶是如何炮製出來呢？根據台灣健康頻道《食力foodNEXT》的分享，有以下步驟：
- 酪農戶定時榨乳後會由乳品廠派出的集乳車進行收乳。
- 集乳車將牛乳送進乳品廠時會進行檢驗，包含代表環境整潔的生菌數、代表牛隻健康的體細胞數、藥物殘留檢測等。
- 進行乳脂肪處理到均勻化，避免成品出現油水分離或結塊的情況，另外脂肪球大小也影響口感。
- 殺菌程序降低牛乳中微生物含量，可分為低溫長時間殺菌(62至65℃，30分鐘)、高溫短時間殺菌(72℃，15秒)，及超高溫瞬間殺菌(120至130℃，2秒)共三種，多數台灣和日本鮮牛乳會採用後者的超高瞬間溫滅菌法。