牛奶丨消委會指日本牛奶脂肪過高 飲全脂奶易有三高嗎？

消委會日前測試市面40款牛奶和牛奶製品，指其中兩款標示 「特選3.6」及「特選3.7」的日本牛奶樣本，檢出總脂肪含量高於其他全脂牛奶樣本的平均值。其實飲用全脂奶，是否容易增加患三高，特別是高膽固醇的風險呢？香港人鍾意「日本製造」，咁日本牛乳及乳製品五花八門，到底又如何分類？

觀念要釐清 飲全脂牛奶非患三高的因素

別以為全脂牛奶含有飽和脂肪，脂肪含量高「肥膩」而少飲甚至轉飲低脂牛奶，這種觀念是錯誤的。

舉例說，成年人健康飲食建議，假若所需熱量為1,800卡路里，那麼每天需要攝取的脂肪應為450至630卡路里，相當於50至70克；然而一杯全脂牛奶(250毫升)的脂肪含量僅約8克，最多佔全日攝取量約11.4%而已。另外影響人體三高風險的，應是反式脂肪這一類「壞脂肪」，實際上全脂牛奶含有豐富有益的脂肪酸：

油酸： 有降低壞膽固醇，提高好膽固醇的作用，對心臟有保護效果

有降低壞膽固醇，提高好膽固醇的作用，對心臟有保護效果 卵磷脂： 促進膽固醇和脂肪代謝，防止血管硬化。

促進膽固醇和脂肪代謝，防止血管硬化。 短鏈脂肪酸： 這種脂肪酸容易被消化吸收，具免疫調節、抗發炎效果。

這種脂肪酸容易被消化吸收，具免疫調節、抗發炎效果。 中鏈脂肪酸：可減低胰島素阻抗，或有助降低患2型糖尿病風險。

過去一項發表在《BMJ Open Diabetes Research》的研究，更表明攝取全脂奶和高血壓、糖尿病、代謝症候群的發生率較低有關。統計指每天食用2份以上全脂乳製品，罹患糖尿病和高血壓的風險會降低11至12％。其實怕肥胖，應該從蛋白質、脂肪與碳水化合物共同製造的熱量入手，如果入不敷支，就會儲存在身體形成脂肪，故此解決三高應該從整體飲食習慣和運動入手才對。

教你分辨日本牛乳分類

消委會指有日本牛奶脂肪含量過高，然而日本人卻照買照飲，那就是由於日本人整體飲食習慣跟香港人不同，不可斷章取義，亦要因應自身營養需要作選擇。既然香港人喜愛日本牛奶，那又如何分辨不同乳製品的含意？

牛乳/成分無調整牛乳： 顧名思義就是全脂鮮牛乳。

顧名思義就是全脂鮮牛乳。 成分調整牛乳： 減少脂肪、水分和礦物質含量的牛乳

減少脂肪、水分和礦物質含量的牛乳 低脂肪牛乳/無脂肪牛乳 ：低脂或脫脂牛奶，脂肪含量分別在0.5至1.5％/0.5％以下。

：低脂或脫脂牛奶，脂肪含量分別在0.5至1.5％/0.5％以下。 加工乳： 改變濃度口感的牛奶，會加入脫指奶粉、奶油等乳製品。

改變濃度口感的牛奶，會加入脫指奶粉、奶油等乳製品。 乳飲料：添加其他成分的牛奶製品，例如水果牛奶、牛奶咖啡等。

日本牛奶冬天好飲啲？

日本牛奶絕大多數都是來自黑白相間的荷蘭乳牛，其餘會是瑞士黃乳牛，另外由於乳牛物種並不耐熱，固此冬天所產牛奶脂肪較高，口感較濃厚；相反夏天出產脂肪含量相對較低。

新鮮牛奶是如何誕生？

香港人祟尚有機健康，飲奶都要揀「新鮮直送」，那麼一支新鮮牛奶是如何炮製出來呢？根據台灣健康頻道《食力foodNEXT》的分享，有以下步驟：