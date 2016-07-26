Am730
Am730
Am730
Am730
Health
牛奶丨消委會指日本牛奶脂肪過高 飲全脂奶易有三高嗎？
1 小時前
#Hashtags
消委會牛奶全脂牛奶日本牛奶三高油酸卵磷脂短鏈脂肪酸中鏈脂肪酸飽和脂肪反式脂肪糖尿病高血壓乳脂肪均勻化低溫長時間殺菌高溫短時間殺菌超高溫瞬間殺菌
牛奶丨消委會指日本牛奶脂肪過高 飲全脂奶易有三高嗎？
news-images
日本牛乳及乳製品五花八門，到底又如何分類？(互聯網圖片)

消委會日前測試市面40款牛奶和牛奶製品，指其中兩款標示「特選3.6」及「特選3.7」的日本牛奶樣本，檢出總脂肪含量高於其他全脂牛奶樣本的平均值。其實飲用全脂奶，是否容易增加患三高，特別是高膽固醇的風險呢？香港人鍾意「日本製造」，咁日本牛乳及乳製品五花八門，到底又如何分類？

觀念要釐清 飲全脂牛奶非患三高的因素
別以為全脂牛奶含有飽和脂肪，脂肪含量高「肥膩」而少飲甚至轉飲低脂牛奶，這種觀念是錯誤的。
舉例說，成年人健康飲食建議，假若所需熱量為1,800卡路里，那麼每天需要攝取的脂肪應為450至630卡路里，相當於50至70克；然而一杯全脂牛奶(250毫升)的脂肪含量僅約8克，最多佔全日攝取量約11.4%而已。另外影響人體三高風險的，應是反式脂肪這一類「壞脂肪」，實際上全脂牛奶含有豐富有益的脂肪酸：

  • 油酸：有降低壞膽固醇，提高好膽固醇的作用，對心臟有保護效果
  • 卵磷脂：促進膽固醇和脂肪代謝，防止血管硬化。
  • 短鏈脂肪酸：這種脂肪酸容易被消化吸收，具免疫調節、抗發炎效果。
  • 中鏈脂肪酸：可減低胰島素阻抗，或有助降低患2型糖尿病風險。

過去一項發表在《BMJ Open Diabetes Research》的研究，更表明攝取全脂奶和高血壓、糖尿病、代謝症候群的發生率較低有關。統計指每天食用2份以上全脂乳製品，罹患糖尿病和高血壓的風險會降低11至12％。其實怕肥胖，應該從蛋白質、脂肪與碳水化合物共同製造的熱量入手，如果入不敷支，就會儲存在身體形成脂肪，故此解決三高應該從整體飲食習慣和運動入手才對。

教你分辨日本牛乳分類
消委會指有日本牛奶脂肪含量過高，然而日本人卻照買照飲，那就是由於日本人整體飲食習慣跟香港人不同，不可斷章取義，亦要因應自身營養需要作選擇。既然香港人喜愛日本牛奶，那又如何分辨不同乳製品的含意？

  • 牛乳/成分無調整牛乳：顧名思義就是全脂鮮牛乳。
  • 成分調整牛乳：減少脂肪、水分和礦物質含量的牛乳
  • 低脂肪牛乳/無脂肪牛乳：低脂或脫脂牛奶，脂肪含量分別在0.5至1.5％/0.5％以下。
  • 加工乳：改變濃度口感的牛奶，會加入脫指奶粉、奶油等乳製品。
  • 乳飲料：添加其他成分的牛奶製品，例如水果牛奶、牛奶咖啡等。

日本牛奶冬天好飲啲？
日本牛奶絕大多數都是來自黑白相間的荷蘭乳牛，其餘會是瑞士黃乳牛，另外由於乳牛物種並不耐熱，固此冬天所產牛奶脂肪較高，口感較濃厚；相反夏天出產脂肪含量相對較低。

新鮮牛奶是如何誕生？
香港人祟尚有機健康，飲奶都要揀「新鮮直送」，那麼一支新鮮牛奶是如何炮製出來呢？根據台灣健康頻道《食力foodNEXT》的分享，有以下步驟：

  • 酪農戶定時榨乳後會由乳品廠派出的集乳車進行收乳。
  • 集乳車將牛乳送進乳品廠時會進行檢驗，包含代表環境整潔的生菌數、代表牛隻健康的體細胞數、藥物殘留檢測等。
  • 進行乳脂肪處理到均勻化，避免成品出現油水分離或結塊的情況，另外脂肪球大小也影響口感。
  • 殺菌程序降低牛乳中微生物含量，可分為低溫長時間殺菌(62至65℃，30分鐘)、高溫短時間殺菌(72℃，15秒)，及超高溫瞬間殺菌(120至130℃，2秒)共三種，多數台灣和日本鮮牛乳會採用後者的超高瞬間溫滅菌法。
news-images
絕大多數日本牛奶來自荷蘭乳牛品種。(互聯網圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/牛奶丨消委會指日本牛奶脂肪過高-飲全脂奶易有三高嗎？-276017
#Hashtags
消委會牛奶全脂牛奶日本牛奶三高油酸卵磷脂短鏈脂肪酸中鏈脂肪酸飽和脂肪反式脂肪糖尿病高血壓乳脂肪均勻化低溫長時間殺菌高溫短時間殺菌超高溫瞬間殺菌
Am730

【炎陣以待】輕視炎症性腸病 增腸癌風險

預測嬰孩語言發展及早介入減障礙

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
【炎陣以待】輕視炎症性腸病 增腸癌風險
Am730
Am730
預測嬰孩語言發展及早介入減障礙
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多