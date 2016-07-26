牛奶｜原來呢三個時間飲最好

除了嬰兒之外，牛奶也是不少人每日都會飲的飲品，難怪消委員亦特別測試市面上牛奶的各種營養含量。既然牛奶營養豐富，那麼在甚麼時間攝取才能得到最佳效益，不會浪費掉？

早餐飲牛奶順便補水

睡完一覺，離昨晚晚餐隨時超過12小時沒有進食和飲水，此時對營養及水分需求最大。因此在早餐喝牛奶，既可提供豐富蛋白質、鈣和維他命，也為身體補補水，有助提升工作和學習效率，更加醒神。

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晚上飲牛奶有助入眠

牛奶中含有天然舒睡因子，有鎮靜催眠的功能，使人安睡。同時，睡眠後將有一段時間不會攝取營養，牛奶正好填補了這空缺，又不會為胃部帶來大負擔，甚至有助維持睡眠期間血鈣的水平。

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運動後飲牛奶助恢復增肌

運動之後，身體需要補充大量水分、電解質、蛋白質及熱量等以助身體恢復，牛奶除有水分外，還有鈉、鉀等，正好滿足電解質的需要，而當中的脂肪和蛋白質，就可提供熱量，並有助修復受損的肌肉細胞；蛋白質更是肌肉增長不可或缺的原材料。