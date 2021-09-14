牛油果丨女性專利 研究證持續食用助減內臟脂肪

牛油果可說近年的大熱水果，所含的不飽和脂肪酸和膳食纖維，有助降低膽固醇和維持血糖平穩，而最新研究更發現，女性將牛油果加入飲食之中並持續12個星期，便能改變腹部脂肪分布，內臟脂肪比例下降，但對男性則沒有帶來明顯影響。

過多的內臟脂肪一向被認為對健康有害，但要減走包圍在內臟的脂肪並不容易，除了積極運動外，飲食也可能扮演重要角色。美國伊利諾伊州大學便找來105名體重超標的成年人進行研究，以確認牛油果能否改變皮下脂肪與內臟脂肪的比例。

參加者分為兩組，其中一組每天有一餐會進食一個新鮮牛油果，另一組則進食成份和熱量相約但不含牛油果的食物。研究開始及完結時，參加者都被接受測試，以確認腹部脂肪及能反應血糖調節能力的葡萄糖耐受水平。結果發現，持續12星期進食牛油果後，女性參加者的內臟脂肪平均減少約33克，令皮下脂肪與內臟脂肪的比例下降，對照組則沒有明顯變化。同時，男性參加的脂肪分布沒有出現明顯變化，而所有人的葡萄糖耐受水平也沒有變化。有關研究已刊載於《Journal of Nutrition》。

領導研究的運動機能學教授Naiman Khan強調，研究的目標並非利用牛油果去減肥，而是食用牛油果對身體脂肪有何影響。雖然牛油果似乎無法改變葡萄糖耐受水平，但透過改變體內脂肪分布最終也可帶來健康的效果，特別對女性而言更有效用。