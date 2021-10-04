玻璃心丨一碰即碎 鍛煉心智強度 可改善心理健康

馬來西亞鬼才創作歌手黃明志，上周五發表新歌《玻璃心》，新曲還找來陳芳語合作，雖然黃明志指新歌是一首「粉紅色的浪漫甜蜜情歌」，惟兩人的「小粉紅」裝扮、伴以熊貓登場，加上有指歌詞有暗喻大陸網民之意，還出現翻牆、蝙蝠、果子狸、共同富裕等字眼，令新歌於微博上架未幾即被封號關閉。

說起「玻璃心」，可形容有些人無法接受批評，因會覺得對方像否定他的能力，容易「起鋼」抓狂「一碰即碎」。如果套用在心理健康層面，可反映為心智脆弱的人，無法調節情緒，久而久之容易熬出情緒病。撰寫暢銷作《13 Things Mentally Strong People Don't Do》的美國著名心理學家的Amy Morin，便提出「心智強度」(mental strength)理論，有如鍛煉肌肉一樣，重訓你心靈上的核心肌群，可助你增加抗逆能力，冇咁容易有患情緒病！

心智強度VS心理健康

如果要說心智強度和心理健康之間的區別，根據Amy Morin的解釋，可以身體鍛煉與身體健康兩者作比喻。例如鍛煉更大的肌肉可以改善你的身體健康；然而，肌肉強大並不能保證你永遠不會遇到身體健康問題，比如高膽固醇。不過增強心智強度絕對能改善心理健康，而更好的心理健康使心理更健全成長。

甚麼是心智強度？

「心智強度」是指以健康的方式應對負面情緒的能力。藉著了解自己的情緒，知道甚麼時候該疏理情緒，甚麼時候讓自己退後一步。

培養心智強度涉及3個基礎：

思考：找出不理性的想法，以更務實的想法取而代之。

感覺：並非要壓抑情緒或否認痛苦。相反，它是關於承認你的感受，學習接受一種不舒服的情緒，甚至讓自己冷靜下來。

行為：無論甚麼情況，時刻要積極面對。

思維模式會影響感受，感受會影響行為方式；反之行為會影響思維模式，3者聯繫起來的話，在精神病學裡的認知行為療法中，被稱為「認知三角」(cognitive triad)。

有統計指，全球有三分一人一生會遇上至少一種情緒問題，如果平日能強化自己的心智強度，抗逆抗壓能力提升，當面對危機時除能承受得來不致崩潰，也能動身處理問題的魄力。而隨著心智強度增加，信心也會增加，對生活更樂觀滿意，工作更能發揮潛能，更有效率。

拒絕「玻璃心」Amy Morin：以下13件事不能做

1.不浪費時間自憐自艾

2.不放棄主導權

3.不怕改變

4.不在意無法掌控的事情

5.不會想要處處迎合他人

6.不怕審慎冒險

7.不沉湎於過往

8.不重蹈覆轍

9.不嫉妒他人成就

10.不輕言放棄

11.不怕獨處

12.不怨天尤人

13.不求立竿見影

(節錄自《13 Things Mentally Strong People Don't Do》中文譯本《告別玻璃心的十三件事》)