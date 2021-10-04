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玻璃心丨一碰即碎 鍛煉心智強度 可改善心理健康
9 小時前
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玻璃心小粉紅黃明志陳芳語心智強度Amy Morin心理健康認知三角
玻璃心丨一碰即碎 鍛煉心智強度 可改善心理健康
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大馬歌手黃明志與陳芳語的新歌《玻璃心》，被指暗諷大陸小粉紅。(互聯網圖片)

馬來西亞鬼才創作歌手黃明志，上周五發表新歌《玻璃心》，新曲還找來陳芳語合作，雖然黃明志指新歌是一首「粉紅色的浪漫甜蜜情歌」，惟兩人的「小粉紅」裝扮、伴以熊貓登場，加上有指歌詞有暗喻大陸網民之意，還出現翻牆、蝙蝠、果子狸、共同富裕等字眼，令新歌於微博上架未幾即被封號關閉。

說起「玻璃心」，可形容有些人無法接受批評，因會覺得對方像否定他的能力，容易「起鋼」抓狂「一碰即碎」。如果套用在心理健康層面，可反映為心智脆弱的人，無法調節情緒，久而久之容易熬出情緒病。撰寫暢銷作《13 Things Mentally Strong People Don't Do》的美國著名心理學家的Amy Morin，便提出「心智強度」(mental strength)理論，有如鍛煉肌肉一樣，重訓你心靈上的核心肌群，可助你增加抗逆能力，冇咁容易有患情緒病！

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玻璃心丨一碰即碎 鍛煉心智強度 可改善心理健康 (互聯網圖片)

心智強度VS心理健康

如果要說心智強度和心理健康之間的區別，根據Amy Morin的解釋，可以身體鍛煉與身體健康兩者作比喻。例如鍛煉更大的肌肉可以改善你的身體健康；然而，肌肉強大並不能保證你永遠不會遇到身體健康問題，比如高膽固醇。不過增強心智強度絕對能改善心理健康，而更好的心理健康使心理更健全成長。

甚麼是心智強度？

「心智強度」是指以健康的方式應對負面情緒的能力。藉著了解自己的情緒，知道甚麼時候該疏理情緒，甚麼時候讓自己退後一步。

培養心智強度涉及3個基礎：
思考：找出不理性的想法，以更務實的想法取而代之。
感覺：並非要壓抑情緒或否認痛苦。相反，它是關於承認你的感受，學習接受一種不舒服的情緒，甚至讓自己冷靜下來。
行為：無論甚麼情況，時刻要積極面對。

思維模式會影響感受，感受會影響行為方式；反之行為會影響思維模式，3者聯繫起來的話，在精神病學裡的認知行為療法中，被稱為「認知三角」(cognitive triad)。

有統計指，全球有三分一人一生會遇上至少一種情緒問題，如果平日能強化自己的心智強度，抗逆抗壓能力提升，當面對危機時除能承受得來不致崩潰，也能動身處理問題的魄力。而隨著心智強度增加，信心也會增加，對生活更樂觀滿意，工作更能發揮潛能，更有效率。

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撰寫暢銷作《13 Things Mentally Strong People Don't Do》的美國著名心理學家的Amy Morin。(互聯網圖片)

拒絕「玻璃心」Amy Morin：以下13件事不能做

1.不浪費時間自憐自艾
2.不放棄主導權
3.不怕改變
4.不在意無法掌控的事情
5.不會想要處處迎合他人
6.不怕審慎冒險
7.不沉湎於過往
8.不重蹈覆轍
9.不嫉妒他人成就
10.不輕言放棄
11.不怕獨處
12.不怨天尤人
13.不求立竿見影

(節錄自《13 Things Mentally Strong People Don't Do》中文譯本《告別玻璃心的十三件事》)

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/玻璃心丨一碰即碎-鍛煉心智強度-可改善心理健康-288905
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