生死有時丨丹尼爾基格係時候「睇醫生」？盤點007身心有幾傷

疫情下幾經延誤，《007：生死有時》終於日前上映。電影是占士邦系列第25齣作品，也是飾演第6任占士邦，丹尼爾基格(Daniel Craig)的交捧告別作。基格由38歲演到如今53歲，本作更是所有《007》電影中，影片最長的一齣，電影中不少致敬場面和對白，相信邦迷一定收貨！

盤點占士邦特務生涯中 身心到底有幾傷

回想起這位英國傳奇特務「007」，一生中跟邪惡勢力周旋，身心狀態可謂五勞七傷。外國有一個有趣報道，統計歷來占士邦最常見的行為和所受過的傷害，以健康角度邀請了牛津大學實證醫學教授Carl Heneghan，分析占士邦可能出現的健康問題，幫007做一個「初步體檢」。如果丹尼爾基格有看過這篇報道，不妨找醫生做個身體檢查呢！(笑)

14次頭部重傷

占士邦在特務生涯中有14次被擊中頭部而重傷昏迷。教授認為，「包括不少爆炸場面，這些都是嚴重的頭部創傷，會長遠影響大腦功能。」這類會引致慢性創傷性腦病，類似會困擾美式足球等接觸性運動的神經退行性疾​​病。症狀可能包括早發性癡呆、焦慮、抑鬱和判斷力受損。「例如在電影中，占士邦一些抓狂行為，可說是關於慢性創傷性腦病中，衝動控制方面的問題。」

避過4,662發子彈

占士邦身手敏捷，多次大難不死，就算子彈橫飛也有辦法避開致命傷。粗略估計，占士邦生涯上至少避過4,662發子彈。不過他在《Skyfall》被擊中重創，他的肩膀首先被擊中，然後是胸部，最後墜到遠處的一條河流中。教授直言007相當好運，「只要不被擊中所有主要器官和動脈，你就能活下來。但我只能說，實際中這種槍傷至少要休養1年，身體才有可能回復本來機能。」

飲烈酒共109次

有醫學期刊於2018年曾對占士邦飲酒進行調查，計算出在24部電影中，占士邦飲酒次數為109次，平均每部電影飲酒4.5杯。而本作也有一幕占士邦點了兩杯馬天尼，還說了句經典的：「用搖的，不要攪拌。」教授認為雖然未反映007是否有酗酒習慣，但肯定無酒不歡，「要留意長期飲酒會出現脂肪肝，最終導致肝硬化。」教授補充。

跟57位邦女郎睡過

占士邦一生豔福無邊，據統計他大約跟57位邦女郎上床。教授認為這樣豐富的性生活，會令他在淋病或衣原體等性傳播疾病方面，風險正在飆升。「從長遠來看，007或有不育和炎症性​​疾病的問題，如果不及時治療，或可增加他患癌症的風險。」

被毛地黃幾乎毒死

不得不提，在《007：皇家賭場》中，占士邦就試過幾乎被毛地黃(digitalis)毒死而心臟驟停。幸好電影中他及時除顫才大難不死。不過教授認為現實中像他般甦醒並康復是難以置信的事，「心臟受到的傷害會很嚴重，事後強化他的心肌需要很長時間，不像身體上其他肌肉般較易恢復。」

結論：特務關係，占士邦終生會在重傷狀態。No time to die呢~