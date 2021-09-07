產後脫髮｜新手媽媽脫髮救星 分享3個中藥養髮心得

不少產婦產後都有不同程度的脫髮問題，但其實產後脫髮實屬一種正常生理現象，只要適當調理即可改善。究竟有那些常見原因導致產後脫髮，若希望強健髮絲，重拾濃密秀髮，又應如何入手呢？

產後脫髮主要包括以下5種原因：

荷爾蒙失調：懷孕時體內的雌激素很高，產後體內分泌雌激素驟然下降，身體無法立刻適應這種變化，所以毛髮容易大量自然脫落。

氣血兩虛：生產時耗氣傷血，產後媽媽氣血兩虛，加上產後因缺乏休息及睡眠不足，導致影響機體代謝，營養供應短缺出現脫髮。

營養不良：產後需要的營養大增，但有機會因產後不適而引起食慾不振，消化不良等，導致體內蛋白質，維生素，礦物質等缺乏，影響頭髮的正常生長。

頭油分泌：產後坐月子不宜洗頭的傳統，結果使頭皮積有厚層油脂和污垢，令血運不暢，而使頭髮自然脫落。

精神壓力：產後因照顧初生嬰兒而較操勞，令精神緊張，情緒繃緊，從而引起壓力脫髮。

這段期間，頭皮及頭髮都特別脆弱，媽媽們要注意頭髮護理及嚴格挑選洗頭水成分，如不慎挑選不良化學成分，有機會導致頭皮發炎，毛囊堵塞，嚴重者更會使毛囊枯萎，頭髮不再生！

不過，只要注重護髮及保養得宜，同時吸收足夠營養，頭髮很快就可以回復正常狀態。想盡快把頭髮養好，建議大家可以同時實行以下3點，有助促進頭髮健康生長：

1. 護髮要持之以恒

保護頭髮與保護皮膚一樣，並沒有捷徑，而是要奉行正確的護理程序，並持之以恆，這樣便能為保養出亮澤健康的秀髮及改善掉髮問題。

2. 選用天然中藥護理產品

位元堂中藥防掉髮洗髮露（強韌配方），萃取中藥草本精華，徹底、溫和地潔淨髮絲。全天然中藥成分，保護秀髮，不傷頭皮，有助毛囊及髮根健康生長，養護活髮，亦是傳媒報導為安全頭髮護理產品之一 ，無檢出二噁烷致癌物、游離甲醛、致敏香料符合歐盟要求、通過重金屬及微生物測試。配方蘊含生薑，可驅風抗菌；銀杏，含抗氧化因子，保護細胞及促進養份供應，有助髮根重生；製何首烏，滋養髮根及保持髮絲烏黑亮澤，而且96%用家認同改善掉髮#，絕對是媽媽們的信心之選！

再配合 位元堂防掉活髮精華，每日早晚噴幾下，為毛囊補充所需營養，使頭髮回復正常生長周期。配方蘊含活性本草及6大中藥活髮成分，紅景天、川芎、側柏葉、製何首烏、當歸及生薑，從髮根鞏固髮絲，預防頭髮早脱及促進頭髮健康生長。93%試用者認同減少日常掉髮及90%試用者認同發現新生頭髮*。

3. 產後食療

產後大多媽媽的脫髮問題皆由氣血不足引致，可多服用補腎養血的食物，例如：鐵質、碘質、蛋白質、紅棗、熟地、製何首烏、枸杞、黑豆、黑芝麻等食材，以促進頭髮的生長。

中醫角度認為，「髮為血之餘」、「腎者，其華在髮」。氣血不足、腎精虧虛，令頭髮得不到充分的滋養，便會枯乾脫落。位元堂美髮素 參考明朝著名配方研發，採製何首烏、茯苓、當歸、枸杞子、菟絲子等，每日服用3次，每次1-2粒^，能夠補益肝腎，烏鬚生髮。養好肝腎，頭髮自然健康生長。位元堂中藥內外養護秀髮，從根本保養頭髮的健康。

銷售點：

位元堂香港及澳門門市、官方網店、指定連鎖個人護理店、各大藥房及HKTVmall有售

#30名試用者使用強韌配方洗髮露及護髮素2星期後，96%認同可改善因梳理斷裂所造成的掉髮問題。

位元堂2013之報告。

*30名試用者使用3個月之意見調查，1個月後93%試用者認同減少日常於梳子上的掉髮，3個月後90%試用者認同於額角/髮線/髮轉增加新生頭髮，效果因人而異。位元堂2014之報告。

^建議孕婦及餵哺母乳的媽媽服用前先徵詢醫生意見。