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甲乙丙丁戊 認識5種病毒性肝炎
1 小時前
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甲乙丙丁戊 認識5種病毒性肝炎
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甲乙丙丁戊 認識5種病毒性肝炎

肝炎即是肝臟發炎，成因可以是因為酒精、藥物、化學劑和遺傳病等，但由病毒引致的肝炎較常見。肝炎可分為急性和慢性，前者的影響為6個月以下，後者則為6個月以上，部分肝炎可由急性演變成慢性。而病毒性肝炎則分為甲、乙、丙、丁、戊5種類型。

甲型肝炎
甲型肝炎在港流行度不高，每年只有數十至百多宗個案。甲型肝炎病毒可於水中存活達12個月，並在食物中生存數天，所以主要透過不潔飲食傳染，尤其貝殼類海鮮，又或者與患者有密切接觸而受感染。大部分患者可完全康復，但亦有少數會發展成肝衰竭，甚至死亡。康復後一般會終生免疫，並不會變為慢性肝炎。

乙型肝炎
相信是最常聽見的肝炎種類，因為可以發展為慢性肝炎，並增加肝硬化、肝癌的風險，要特別留意。乙型肝炎患者年紀愈小，發展成慢性肝病的風愈高。若有懷疑可接受血液檢驗，根據結果和需要而作治療或者注射乙肝疫苗。由於乙型肝炎可透過血液和性行為傳染，因此不應和其他人共用個人衛生用品如牙刷、鬚刨、指甲鉗等，並採取安全性行為。一般社交則不會傳染，毋須過分擔心。

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預防乙型肝炎，不應和其他人共用個人衛生用品。

丙型肝炎
患上丙型肝炎的，七成人會發展成慢性肝炎，亦可引致肝硬化和肝癌，而期間可以毫無徵狀。丙型肝炎病毒主要透過血液傳染，例如共用針筒注射毒品、重用未徹底消毒的醫療器械等。幸而現時有直接抗病毒藥物，九成以上患者完成療程後可以斷尾，惟康復後並不會有免疫力，仍然要做好預防措施。

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若肝炎演變為慢性，長遠便有肝硬化和肝癌風險。

 

丁型肝炎
曝光率最低的一種病毒性肝炎，因為它只可感染本身帶有乙型肝炎病毒的人，又或者與乙肝病毒同時感染人。而同時感染乙肝和丁肝的人，慢性肝炎和肝硬化風險較高。

戊型肝炎
戊型肝炎主要透過受患者糞便污染的食物或水，經「糞口途徑」傳染，亦可經過未煮熟的食物傳播。常引起人類感染的戊型肝炎多屬A物種，但亦有過感染C物種(大鼠戊型肝炎)的罕有病例。治療上一般只需支援性治療已經足夠，變成慢性肝炎的情況並不普遍。要預防，切記保持個人衛生、環境衛生及飲食衛生。

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不潔飲食是甲型及戊型肝炎的傳染途徑之一，食生蠔等海鮮要分外小心。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/甲乙丙丁戊-認識5種病毒性肝炎-275102
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